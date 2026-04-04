Qatar Tolak jadi Mediator Perundingan AS-Iran

JawaPos.com - Qatar menolak permintaan Amerika Serikat yang ingin negeri 'Teluk yang Makmur' itu menjadi mediator utama dalam potensi kesepakatan gencatan senjata dengan Iran.

Demikian menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat dan mediator, Jumat (3/4).

Dilansir dari Antara pada Sabtu (4/4), media itu juga melaporkan bahwa upaya sejumlah negara di kawasan untuk mendorong gencatan senjata antara Amerika dan Iran telah menemui jalan buntu.

Iran telah menginformasikan kepada para mediator bahwa pihaknya tidak bersedia bertemu dengan pejabat Amerika di Pakistan dalam waktu dekat, karena menilai tuntutan Washington tidak dapat diterima, menurut laporan media tersebut.

Kepala misi diplomatik Iran di Kairo, Mojtaba Ferdosipour, menyatakan kepada RIA Novosti pada Jumat bahwa Iran hanya akan menyetujui penghentian perang secara keseluruhan dan menolak opsi gencatan senjata sementara.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei pada Rabu (1/4) membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran telah meminta gencatan senjata.

Pada akhir Februari lalu, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.