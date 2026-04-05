Nanda Prayoga
06 April 2026, 01.02 WIB

Bantu Cari Awak Jet Tempur F-15, Iran Klaim Tembak Jatuh Tiga Pesawat Militer AS 

Jet tempur F-15E Strike Eagle AS yang ditembak jatuh di Iran (CBS News)

JawaPos.com - Militer Iran mengklaim telah menembak jatuh tiga pesawat militer milik Amerika Serikat hingga hancur. Ketiga pesawat itu disebut terlibat dalam misi pencarian awak jet tempur F-15 AS yang sebelumnya lebih dulu ditembak jatuh oleh Iran.

Markas Komando Pusat Militer Iran, Khatam Al Anbiya, menyatakan bahwa pesawat yang berhasil dilumpuhkan terdiri dari dua helikopter Black Hawk dan satu pesawat angkut militer C-130.

"Pesawat-pesawat musuh yang menyusup di wilayah selatan Isfahan, termasuk dua helikopter Black Hawk dan satu pesawat angkut militer C-130, telah dihantam dan kini terbakar," demikian pernyataan Khatam Al Anbiya seperti dikutip AFP, Minggu (5/4).

Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat sama-sama berupaya menemukan awak kedua dari jet tempur F-15E yang jatuh sejak Jumat (3/4).

Di sisi lain, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa militer AS telah sukses mengevakuasi pilot tersebut, dan menyebut kondisinya kini selamat serta aman. Trump bahkan menyebut operasi tersebut sebagai salah satu misi penyelamatan paling berani dalam sejarah AS.

Namun, pihak Khatam Al Anbiya menilai operasi penyelamatan yang dilakukan AS itu sebagai "gagal".

Media pemerintah Iran juga menampilkan foto-foto puing pesawat yang hangus berserakan di wilayah gurun, dengan asap yang masih terlihat mengepul dari lokasi kejadian.

Selain itu, media Iran melaporkan bahwa serangan yang terjadi saat operasi penyelamatan tersebut menyebabkan lima orang tewas di wilayah barat daya Iran. Hingga kini belum dapat dipastikan apakah korban merupakan warga sipil atau personel militer.

Sejak Jumat, media Iran juga menayangkan video yang memperlihatkan warga setempat turut mencari pilot, setelah otoritas Iran menawarkan imbalan bagi siapa pun yang memberikan informasi terkait keberadaan pilot AS tersebut.

Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah warga ikut dalam pencarian sambil membawa bendera dan senjata.

