Antara
07 April 2026, 15.37 WIB

Trump Klaim Punya Rencana Terbaik terkait Iran, Tapi Ogah Kasih Tahu

Presiden AS Donald Trump mengelak disebut tak memiliki rencana terkait Iran. (Istimewa)

JawaPos.com-Presiden AS Donald Trump pada Senin mengatakan bahwa dia memiliki rencana pasti untuk menyelesaikan konflik Iran, tetapi dia tidak akan mengungkapkannya kepada publik.

"Saya punya rencana terbaik, tapi saya tidak akan memberi tahu Anda apa rencana saya," kata Trump kepada wartawan.

Trump sebelumnya mengatakan bahwa Washington dan Teheran telah melakukan perundingan yang produktif.

Sementara, Kementerian Luar Negeri Iran membantah adanya dialog langsung, tetapi menyatakan bahwa Teheran telah menerima pesan melalui perantara tentang keinginan Washington untuk memulai dialog guna mengakhiri konflik.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran. Iran melakukan serangan balasan ke wilayah Israel, serta ke sejumlah fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Eskalasi konflik tersebut praktis menghentikan pengiriman melalui Selat Hormuz, yang merupakan jalur pasokan utama untuk minyak dan LNG global. Akibatnya, harga bahan bakar meningkat di sebagian besar negara. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
