Malaysia Kecam Tindakan Provokatif Menteri Israel Masuki Al Aqsa

JawaPos.com - Tindakan provokatif seorang menteri dari Israel yang memasuki kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur pada Selasa (7/4) dikecam banyak pihak. Termasuk pemerintah Malaysia.
Malaysia menegaskan tindakan yang dilakukan ketika kompleks itu ditutup bagi para muslim, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, resolusi PBB, serta kesucian situs suci ketiga umat Islam.
Kementerian Luar Negeri Malaysia atau Wisma Putra, menyatakan tindakan itu merusak perdamaian dan stabilitas kawasan, serta menginjak-injak hak beragama umat Islam di seluruh dunia.
Malaysia menegaskan bahwa perlindungan dan penghormatan terhadap Al Aqsa serta situs-situs suci lainnya di Yerusalem merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar di bawah hukum internasional.
Malaysia menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengecam keras tindakan Israel dan menuntut agar segera menghentikan semua tindakan agresif, menghormati kesucian tempat-tempat suci, serta sepenuhnya mematuhi hukum humaniter internasional.
Kemlu Malaysia menyerukan bahwa langkah-langkah konkret harus diambil untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan memastikan bahwa situs-situs suci di Yerusalem tetap aman, terlindungi, dan dapat diakses oleh semua umat beragama.
"Malaysia menegaskan kembali solidaritas teguhnya terhadap rakyat Palestina serta komitmennya dalam melindungi warisan agama, budaya, dan nasional mereka," demikian keterangan Wisma Putra, dilansir dari Antara, Rabu 8/4).
Malaysia juga menegaskan kembali dukungan yang tak tergoyahkan terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian