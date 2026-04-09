Kecewa Tak Dibantu Serang Iran, AS Pertimbangkan Tarik Pasukan dari Negara NATO

JawaPos.com - Amerika Serikat mempertimbangkan untuk menarik pasukannya dari sejumlah negara anggota NATO. Hal ini karena dinilai tidak mendukung operasi militer Washington dan Israel terhadap Iran.

Laporan The Wall Street Journal pada Rabu, yang mengutip pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump menyebutkan rencana tersebut mencakup pemindahan pasukan ke negara anggota NATO lain yang mendukung operasi militer terhadap Iran.

Dilansir dari Antara, Kamis (9/4), sebelumnya, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump kemungkinan akan membahas isu penarikan pasukan AS dari NATO dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

Rencana tersebut dilaporkan telah beredar dalam beberapa pekan terakhir dan mendapat dukungan dari sejumlah pejabat senior pemerintahan. Selain itu, langkah itu juga disebut sebagai salah satu dari beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan sebagai bentuk “hukuman” atas penolakan aliansi tersebut membantu operasi militer AS dan Israel.

Pada Maret lalu, Trump mengkritik NATO karena tidak mendukung kampanye militernya terhadap Iran, dengan menyebutnya sebagai “kesalahan besar” dan menilai aliansi tersebut sebagai hubungan yang tidak seimbang.

Ia juga menyatakan bahwa operasi militer terhadap Iran merupakan ujian bagi dukungan NATO terhadap AS, serta menegaskan kekecewaan Washington terhadap sikap aliansi tersebut.