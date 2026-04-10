Eks Pejabat Intelijen AS Peringatkan Risiko Sabotase Israel dalam Gencatan Senjata AS-Iran

Mantan Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional AS (NCTC), Joe Kent peringatkan upaya sabotase Israel dalam gencatan senjata AS-Iran. (Platform X)
JawaPos.com - Upaya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran menghadapi tantangan serius.
Mantan Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional AS (NCTC), Joe Kent, memperingatkan adanya risiko sabotase dari pihak sekutu sendiri, khususnya Israel, yang dinilai dapat menggagalkan proses perdamaian.
Peringatan ini muncul di tengah situasi kawasan yang masih memanas, meski Presiden AS, Donald Trump, telah mengumumkan penundaan serangan terhadap Iran selama dua pekan untuk membuka ruang negosiasi.
Menurut Kent, dalam video yang dibagikan di platform X, langkah diplomatik ini sangat krusial bagi kepentingan domestik Amerika Serikat.
Selain meredakan konflik militer, gencatan senjata juga diharapkan membuka kembali Selat Hormuz. jalur vital perdagangan global, serta menekan lonjakan harga energi.
Namun, ia menilai terdapat perbedaan kepentingan mendasar antara Washington dan Tel Aviv.
“Kita harus mengutamakan Amerika. Israel punya rekam jejak menargetkan proses perundingan dan melancarkan serangan strategis tepat saat kesepakatan damai sedang dibahas,” ujar Kent.
Ia menegaskan bahwa fokus utama AS adalah stabilitas kawasan dan pemulihan ekonomi, sementara Israel dinilai lebih mendorong upaya perubahan rezim di Iran.
Kent juga mengingatkan bahwa jika dinamika ini tidak dikendalikan, Amerika Serikat berpotensi kembali terseret dalam konflik panjang di Timur Tengah.
Menurutnya, keterlibatan militer yang berlarut-larut justru dapat memperburuk situasi global dan memperkuat pihak-pihak yang berseberangan dengan kepentingan AS.
