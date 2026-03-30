Ryandi Zahdomo
30 Maret 2026, 14.03 WIB

Gunung Sampah di Pasar Induk Kramat Jati Mulai Diangkut, Puluhan Truk Dikerahkan!

Ilustrasi jual beli di Pasar Induk Kramar Jati, Jakarta Timur. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com-Tumpukan sampah yang sempat menggunung di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mulai ditangani. Perumda Pasar Jaya kini bergerak melakukan pengangkutan untuk mengembalikan kenyamanan pedagang dan pengunjung.

Pembersihan intensif ini dilakukan setelah volume sampah di pasar tersebut melonjak drastis akibat kendala teknis armada yang terjadi sejak awal Maret lalu.

Kondisi sampah di Pasar Induk Kramat Jati sebelumnya sempat viral di media sosial. Diperkirakan, volume sampah mencapai 6.970 ton atau setara dengan beban 410 truk tronton.

Manager Humas Perumda Pasar Jaya Topik Hidayatulloh memastikan proses evakuasi sampah terus dikebut dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Dalam dua hari terakhir, sebanyak 33 armada tronton telah dikerahkan ke lokasi untuk mengangkut tumpukan limbah pasar tersebut.

"Kami terus berkoordinasi intensif dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh tumpukan sampah dapat segera terangkut sepenuhnya," ujar Topik dikutip Senin (30/3).

Penumpukan ini dipicu oleh kendala penyediaan armada pengangkutan yang terjadi sejak 9 Maret 2026. Atas ketidaknyamanan yang dirasakan warga dan pedagang, pihak pengelola pasar menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Selain fokus pada pengangkutan, Perumda Pasar Jaya kini memperketat pengawasan di lapangan. Sistem penyaringan (screening) diberlakukan agar alur pembuangan sampah tetap terkendali dan tidak terjadi penumpukan serupa di masa mendatang.

Solusi Jangka Panjang: Beli Truk Baru dan Teknologi MASARO

Agar masalah ini tidak terulang, Perumda Pasar Jaya telah menyiapkan strategi berkelanjutan. Salah satunya adalah pengadaan lima unit truk sampah mandiri berkapasitas 16 meter kubik yang ditargetkan beroperasi akhir April 2026.

Tak hanya menambah armada, inovasi teknologi juga mulai dijajaki. Pihak pengelola tengah menyiapkan uji coba teknologi thermal hydrolysis serta sistem MASARO (Manajemen Sampah Zero) untuk mengolah sampah langsung dari sumbernya.

"Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan yang ada, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik," imbuh Topik. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
