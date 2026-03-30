Pramono Anung Ungkap Rahasia Ekonomi Jakarta Lampaui Nasional, Ternyata Karena Ini!

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Jakarta. Hal ini disampaikan dalam acara halalbihalal bersama pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (30/3).

Pramono menyebut harmonisasi yang terjalin selama ini menjadi kunci suksesnya berbagai program pembangunan di Jakarta.

Pramono mengapresiasi dukungan DPRD DKI yang membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun lalu mencapai 5,21 persen, melampaui angka nasional di 5,11 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, stabilitas APBD di tengah tantangan fiskal juga menjadi bukti nyata kerja sama yang solid. Pramono menegaskan, tanpa dukungan legislatif, Pemprov DKI tidak akan bisa bekerja maksimal.

"Hubungan Pemprov DKI dan DPRD DKI sangat harmonis. Tidak mungkin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja tanpa dukungan kuat dari DPRD," ujar Gubernur Pramono, Senin (30/3).

Komitmen Menjaga KJP dan Bansos

Meski sempat terjadi pengurangan dana bagi hasil, Pemprov dan DPRD DKI sepakat untuk tetap memprioritaskan program kesejahteraan masyarakat. Program unggulan seperti KJP, KJMU, hingga bantuan sosial dipastikan tetap berjalan sesuai target.

"Alhamdulillah, kita dapat melalui masa yang tidak mudah, dan APBD tetap berjalan sesuai target. Berbagai penghargaan yang diterima Pemprov DKI juga menjadi bukti kerja bersama yang baik," terangnya.

Gubernur Pramono juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan kronis Jakarta, mulai dari kemacetan hingga banjir.

"Untuk menjaga Jakarta, tidak cukup hanya Pemprov DKI bersama DPRD DKI. Kita harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat," terangnya.

Fokus Masa Depan: Ketahanan Pangan dan UU Kekhususan

Senada dengan Gubernur, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap suasana sejuk antara kedua lembaga ini terus terjaga. Ia menekankan bahwa masyarakat telah merasakan dampak positif dari hubungan yang harmonis ini.

"Sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif hingga hari ini berjalan sangat baik. Suasana teduh dan sejuk dirasakan oleh masyarakat Jakarta," tutur Khoirudin.

Saat ini, DPRD tengah fokus mengawal implementasi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kekhususan Jakarta. Salah satu perhatian utamanya adalah memastikan kewenangan eksekusi tata ruang tetap di tangan pemerintah daerah.