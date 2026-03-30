Mudik Berujung Pilu, Rumah Warga Cengkareng Dibobol Maling, Emas Rp 30 Juta Lenyap!

JawaPos.com-Aksi pencurian rumah kosong (rumsong) kembali meresahkan warga Jakarta Barat. Kali ini, sebuah rumah di kawasan Pedongkelan, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, dibobol maling saat pemiliknya tengah asyik mudik lebaran.

Kejadian ini baru disadari pemilik rumah, Wanda Pratiwi, saat ia kembali dari kampung halaman pada Jumat (27/3) siang. Betapa terkejutnya Wanda saat mendapati huniannya sudah dalam kondisi acak-acakan.

Kecurigaan Wanda muncul tepat saat ia menginjakkan kaki di ruang tamu. Ia melihat ada yang janggal dengan kondisi interior rumahnya yang tidak lagi seperti semula.

"Begitu buka pintu, kami lihat ada besi jendela tergeletak di sofa. Kami langsung curiga dan mulai mengecek kondisi rumah," ujar Wanda, Senin (30/3).

Setelah diperiksa lebih lanjut, sejumlah barang berharga miliknya telah hilang digondol pencuri. Wanda merinci kerugian materiil yang dialaminya mencapai puluhan juta rupiah.

"Emas sekira 7,52 gram senilai kurang lebih Rp 30 jutaan diambil sama pelaku dan ada uang tunai Rp 1,3 juta," jelasnya.