Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 06.13 WIB

Pindah dari Lahan Makam di Kalideres, 128 Keluarga di Jakarta Barat Kini Tempati Rusun Layak

Sebanyak 128 Kepala Keluarga (KK) dari Kelurahan Pegadungan dan Kamal, kecamatan Kalideres, direlokasi ke sejumlah rumah susun (rusun), Senin (30/3). (Istimewa) - Image

Sebanyak 128 Kepala Keluarga (KK) dari Kelurahan Pegadungan dan Kamal, kecamatan Kalideres, direlokasi ke sejumlah rumah susun (rusun), Senin (30/3). (Istimewa)

JawaPos.com - Pemkot Jakarta Barat resmi memulai proses relokasi tahap kedua bagi warga yang selama ini bermukim di lahan pemakaman. Sebanyak 128 Kepala Keluarga (KK) dari Kelurahan Pegadungan dan Kamal, kecamatan Kalideres, kini dipindahkan agar lahan tersebut dapat dikembalikan fungsinya sebagai tempat pemakaman umum (TPU).

Relokasi yang berlangsung pada Senin (30/3) ini menyasar lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang telah lama digunakan warga sebagai tempat tinggal.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menuturkan, langkah ini diambil untuk menertibkan aset daerah. Menurutnya, lahan tersebut harus dikembalikan sesuai peruntukannya, yakni sebagai area pemakaman.

"Pada hari ini, kita melaksanakan relokasi tahap kedua bagi warga terdampak, yang sebelumnya telah melalui proses pendataan, sosialisasi, dan musyawarah," ujar Iin di TPU Tegal Alur, Senin (30/3).

Data Pemkot mencatat total warga yang direlokasi mencapai 606 jiwa. Dari jumlah tersebut, 103 KK berasal dari Kelurahan Kamal dan 25 KK dari Kelurahan Pegadungan.

Fasilitas Rusunawa bagi Warga Terdampak

Tidak sekadar penggusuran, pemerintah menyediakan hunian yang lebih layak. Sebanyak 17 KK dipindahkan ke berbagai rumah susun sewa (Rusunawa), seperti Rusunawa PIK Pegadungan, Pesakih, Tegal Alur, Rawa Buaya, hingga Rusunawa Nagrak. Sementara itu, 111 KK lainnya memilih relokasi mandiri.

Artikel Terkait
Bukan Cuma Kuburan, Lahan TPU Pegadungan Bakal Dilengkapi Waduk 10 Hektar! - Image
Jabodetabek

Bukan Cuma Kuburan, Lahan TPU Pegadungan Bakal Dilengkapi Waduk 10 Hektar!

22 Februari 2026, 22.50 WIB

Jadwal Maju! Warga Kampung Bilik Kalideres Direlokasi ke Rusun Sebelum Ramadan - Image
Jabodetabek

Jadwal Maju! Warga Kampung Bilik Kalideres Direlokasi ke Rusun Sebelum Ramadan

15 Januari 2026, 23.51 WIB

Prabowo Perintahkan KAI Percepat Inventarisasi Permukiman Bantaran Rel dan Cari Solusi Hunian Layak - Image
Nasional

Prabowo Perintahkan KAI Percepat Inventarisasi Permukiman Bantaran Rel dan Cari Solusi Hunian Layak

27 Maret 2026, 23.55 WIB

Terpopuler

1

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

2

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

3

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

4

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

5

Dua Personel TNI Gurur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

6

Enzo Fernandez dan Marc Cucurella Kompak Buka Peluang Gabung Raksasa La Liga

7

7 Shio Berpotensi Beli Mobil Baru 2026: Ciri Finansial Naik Level Terungkap Jelas

8

Modal Detergen Cair, Sindikat WNA Tipu Warga Korea Rp 1,6 Miliar Pakai Modus Black Dollar

9

Barcelona dan Real Madrid Berebut Victor Munoz Jelang Bursa Transfer Musim Panas

10

5 Zodiak Paling Beruntung di Penghujung Bulan Ini, Terima Rezeki Nomplok Sampai Geleng-geleng Kepala

