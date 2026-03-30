Pindah dari Lahan Makam di Kalideres, 128 Keluarga di Jakarta Barat Kini Tempati Rusun Layak

JawaPos.com - Pemkot Jakarta Barat resmi memulai proses relokasi tahap kedua bagi warga yang selama ini bermukim di lahan pemakaman. Sebanyak 128 Kepala Keluarga (KK) dari Kelurahan Pegadungan dan Kamal, kecamatan Kalideres, kini dipindahkan agar lahan tersebut dapat dikembalikan fungsinya sebagai tempat pemakaman umum (TPU).

Relokasi yang berlangsung pada Senin (30/3) ini menyasar lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang telah lama digunakan warga sebagai tempat tinggal.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menuturkan, langkah ini diambil untuk menertibkan aset daerah. Menurutnya, lahan tersebut harus dikembalikan sesuai peruntukannya, yakni sebagai area pemakaman.

"Pada hari ini, kita melaksanakan relokasi tahap kedua bagi warga terdampak, yang sebelumnya telah melalui proses pendataan, sosialisasi, dan musyawarah," ujar Iin di TPU Tegal Alur, Senin (30/3).

Data Pemkot mencatat total warga yang direlokasi mencapai 606 jiwa. Dari jumlah tersebut, 103 KK berasal dari Kelurahan Kamal dan 25 KK dari Kelurahan Pegadungan.

Fasilitas Rusunawa bagi Warga Terdampak