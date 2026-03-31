Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 14.19 WIB

Layanan Bank Jakarta Tanpa Down Saat Lebaran Idulfitri, Rano Karno: Tim IT Garda Terdepan!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadiri Malam Apresiasi Tim Teknologi Informasi Bank Jakarta yang digelar di Plataran Hutan Kota Senayan, Jakarta Selatan, Senin (30/3). (Istimewa)

JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan apresiasi tinggi kepada tim Teknologi Informasi (IT) Bank Jakarta. Tim ini dinilai sukses menjaga stabilitas layanan perbankan di tengah lonjakan transaksi yang sangat tinggi selama periode Hari Raya Idulfitri 2026.

Penghargaan tersebut disampaikan langsung dalam acara Malam Apresiasi Tim Teknologi Informasi Bank Jakarta yang digelar di Plataran Hutan Kota Senayan, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Menurut Wagub Rano, periode Lebaran adalah masa paling krusial bagi dunia perbankan karena intensitas transaksi masyarakat yang meningkat drastis. Berkat kesiagaan tim IT, kendala sistem yang merugikan nasabah dapat dihindari.

"Periode Idulfitri merupakan masa krusial dengan intensitas transaksi yang sangat tinggi. Saya mengapresiasi kerja keras tim teknologi informasi yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kelancaran dan stabilitas sistem, sehingga layanan perbankan tetap optimal selama libur Lebaran," ujar Rano Karno.

Keberhasilan ini tidak lepas dari transformasi digital yang tengah digenjot oleh Bank Jakarta. Penguatan fundamental teknologi, termasuk peluncuran layanan mobile banking generasi baru, kini menjadi prioritas utama untuk melayani warga Jakarta.

Wagub menegaskan bahwa investasi di sektor ini bersifat wajib demi keamanan dana dan data nasabah.

"Investasi di bidang teknologi perbankan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Perbankan berbasis teknologi. Karena itu, sistem harus kuat, aman, dan memiliki cadangan yang memadai," katanya.

Waspada Ancaman Siber dan Visi Kota Global

Meski teknologi semakin canggih, Rano Karno mengingatkan jajaran Bank Jakarta untuk tidak lengah terhadap risiko serangan siber. Kedisiplinan dalam mengelola sistem digital sangat menentukan kepercayaan publik ke depannya.

Langkah strategis pengembangan perbankan digital ini juga sejalan dengan ambisi besar Pemprov DKI untuk membawa Jakarta bersaing di level internasional.

