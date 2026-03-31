Puluhan Kendaraan Terjaring Razia Parkir Liar di Depan Polres Jaktim, Ada yang Dicabut Pentil!

JawaPos.com – Masalah parkir liar di kawasan Jatinegara kembali memicu tindakan tegas. Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur menggelar razia besar-besaran di Jalan Matraman dan Jatinegara pada Selasa (31/3). Hasilnya, puluhan kendaraan kena sanksi mulai dari cabut pentil hingga angkut paksa.

Mirisnya, banyak kendaraan yang nekat parkir sembarangan tepat di depan Mapolres Metro Jakarta Timur. Petugas gabungan pun tidak pandang bulu dalam menertibkan bahu jalan yang sering menjadi titik kemacetan tersebut.

Keterbatasan unit mobil derek tidak menghalangi petugas untuk memberikan efek jera. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Harlem Simanjuntak menuturkan, sebanyak 15 unit mobil terpaksa dicabut pentilnya di lokasi.

Langkah ini diambil sebagai hukuman langsung agar pemilik kendaraan tidak lagi memanfaatkan bahu jalan sebagai lahan parkir pribadi. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan kendaraan lain yang memakan badan jalan.

"Hasil penindakan sebanyak 10 sepeda motor dan empat mobil diderek," ujar Harlem, Selasa (31/3).

Harlem menegaskan, operasi ini bukan sekadar penertiban sesaat. Pihaknya tengah mengkaji penataan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Matraman demi kenyamanan pengguna jalan.

"Nah, nanti pada saatnya nanti akan kami lihat kondisi lalu lintas yang ada di sini. Kami lakukan akan sebuah penataan-penataan yang memang diperlukan untuk bisa memperlancar dan menata parkir-parkir yang terjadi di sepanjang Jalan Matraman, khususnya di kawasan Jatinegara," tegas Harlem.

Petugas mengingatkan bahwa di sekitar Jatinegara sudah tersedia banyak lahan parkir resmi, seperti di Jatinegara Plaza dan gedung-gedung komersial lainnya. Pengunjung diminta tidak malas berjalan kaki demi menjaga kelancaran lalu lintas.