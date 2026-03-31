Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
01 April 2026, 05.10 WIB

Puluhan Kendaraan Terjaring Razia Parkir Liar di Depan Polres Jaktim, Ada yang Dicabut Pentil!

Penanganan juru parkir liar di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

Penanganan juru parkir liar di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com – Masalah parkir liar di kawasan Jatinegara kembali memicu tindakan tegas. Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur menggelar razia besar-besaran di Jalan Matraman dan Jatinegara pada Selasa (31/3). Hasilnya, puluhan kendaraan kena sanksi mulai dari cabut pentil hingga angkut paksa.

Mirisnya, banyak kendaraan yang nekat parkir sembarangan tepat di depan Mapolres Metro Jakarta Timur. Petugas gabungan pun tidak pandang bulu dalam menertibkan bahu jalan yang sering menjadi titik kemacetan tersebut.

Keterbatasan unit mobil derek tidak menghalangi petugas untuk memberikan efek jera. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Harlem Simanjuntak menuturkan, sebanyak 15 unit mobil terpaksa dicabut pentilnya di lokasi.

Langkah ini diambil sebagai hukuman langsung agar pemilik kendaraan tidak lagi memanfaatkan bahu jalan sebagai lahan parkir pribadi. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan kendaraan lain yang memakan badan jalan.

"Hasil penindakan sebanyak 10 sepeda motor dan empat mobil diderek," ujar Harlem, Selasa (31/3).

Harlem menegaskan, operasi ini bukan sekadar penertiban sesaat. Pihaknya tengah mengkaji penataan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Matraman demi kenyamanan pengguna jalan.

"Nah, nanti pada saatnya nanti akan kami lihat kondisi lalu lintas yang ada di sini. Kami lakukan akan sebuah penataan-penataan yang memang diperlukan untuk bisa memperlancar dan menata parkir-parkir yang terjadi di sepanjang Jalan Matraman, khususnya di kawasan Jatinegara," tegas Harlem.

Petugas mengingatkan bahwa di sekitar Jatinegara sudah tersedia banyak lahan parkir resmi, seperti di Jatinegara Plaza dan gedung-gedung komersial lainnya. Pengunjung diminta tidak malas berjalan kaki demi menjaga kelancaran lalu lintas.

"Selalu kita sampaikan kepada pengunjung pasar, tamu-tamu polres, tamu-tamu kantor pos, dan juga puskesmas, silakan parkir di tempat yang sudah ditentukan," tuturnya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Viral Jalan Ditutup Bangunan dan Parkir Liar, 35 Bangunan di Belakang Plaza Indonesia Akhirnya Dibongkar! - Image
Jabodetabek

Viral Jalan Ditutup Bangunan dan Parkir Liar, 35 Bangunan di Belakang Plaza Indonesia Akhirnya Dibongkar!

12 Maret 2026, 00.28 WIB

Wagub DKI Rano Karno Target Parkir Liar di Tanah Abang yang Getok Tarif hingga Rp 100 Ribu Beres dalam 3 Hari - Image
Jabodetabek

Wagub DKI Rano Karno Target Parkir Liar di Tanah Abang yang Getok Tarif hingga Rp 100 Ribu Beres dalam 3 Hari

18 Februari 2026, 05.05 WIB

Viral Parkir Liar Digetok Rp 100 Ribu di Tanah Abang, 8 Jukir Akhirnya Diringkus Polisi! - Image
Jabodetabek

Viral Parkir Liar Digetok Rp 100 Ribu di Tanah Abang, 8 Jukir Akhirnya Diringkus Polisi!

17 Februari 2026, 18.14 WIB

Terpopuler

1

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

2

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

3

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

4

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

5

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

6

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

7

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

8

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

9

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

10

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian dari Lebanon usai Gugurnya 3 Prajurit TNI

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore