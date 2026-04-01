Ryandi Zahdomo
01 April 2026, 20.40 WIB

Belum Tembus 1.000 Orang, Jumlah Pendatang Baru Jakarta Pasca Lebaran 2026 Diprediksi Menurun

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta melakukan pendataan pendatang baru di Ibu Kota menggunakan NIK. (ANTARA/HO-PPID DKI Jakarta) - Image

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta melakukan pendataan pendatang baru di Ibu Kota menggunakan NIK. (ANTARA/HO-PPID DKI Jakarta)

JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat tren terkait kedatangan pendatang baru pasca Lebaran 2026. Hingga saat ini, jumlah pendatang baru yang hendak mengadu nasib ke ibu kota menunjukkan tanda-tanda penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hingga akhir Maret 2026, volume pendatang yang masuk ke Jakarta terpantau belum signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Jakarta mungkin bukan lagi menjadi satu-satunya magnet utama bagi pencari kerja setelah masa mudik berakhir.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto menuturkan, jumlah pendatang saat ini bahkan belum menyentuh angka seribu jiwa.

"Kalau melihat perkembangan hasil Pelayanan Adminduk dari tanggal 25 Maret sampai dengan 30 Maret 2026 belum mencapai 1000 Jiwa pendatang baru pasca lebaran 2026, seperti akan terjadi lagi trend penurunan Jumlah pendatang baru pasca lebaran 2026 di Jakarta seperti 3 tahun terakhir," ujar Denny, Rabu (1/3).

Menanti Data Pasti Hingga Akhir April

Meski angka sementara menunjukkan penurunan, pihak Dukcapil belum memberikan kesimpulan final. Pemantauan ketat akan terus dilakukan sepanjang bulan ini untuk melihat apakah ada gelombang susulan pendatang yang tiba di Jakarta.

Denny menjelaskan bahwa validasi data akan terus bergerak seiring dengan aktivitas pelayanan administrasi kependudukan di lapangan.

"Tapi untuk pastinya masih di menunggu perkembangan sampai dengan akhir April 2026," tambahnya.

Layanan Jemput Bola di Tingkat RW

Guna memastikan seluruh pendatang terdata dengan akurat, Dukcapil DKI Jakarta melakukan langkah proaktif. Mulai April, petugas akan langsung turun ke pemukiman warga untuk memberikan layanan administrasi kependudukan (Adminduk).

Program "Jemput Bola" ini melibatkan seluruh tingkatan mulai dari Sudin hingga Satpel di kelurahan, yang bersinergi langsung dengan pengurus lingkungan setempat.

Artikel Terkait
KAI Angkut 5 Juta Pelanggan Selama Periode Lebaran, Naik 8,07 Persen Dibanding Tahun 2025 - Image
Bisnis

KAI Angkut 5 Juta Pelanggan Selama Periode Lebaran, Naik 8,07 Persen Dibanding Tahun 2025

04 April 2026, 00.48 WIB

Gilimanuk Macet Parah saat Lebaran, DPR RI Dorong Pemerintah Bangun Pelabuhan Alternatif ke Bali Utara - Image
Politik

Gilimanuk Macet Parah saat Lebaran, DPR RI Dorong Pemerintah Bangun Pelabuhan Alternatif ke Bali Utara

02 April 2026, 23.57 WIB

Menteri PU Dodu Hanggodo Sebut Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026 Lebih Terkendali - Image
Nasional

Menteri PU Dodu Hanggodo Sebut Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026 Lebih Terkendali

01 April 2026, 06.31 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

