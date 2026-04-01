Dinarsa Kurniawan
02 April 2026, 04.13 WIB

Gandeng BAZNAS Wangikan 100 Masjid, Hadirkan Kenyamanan Ibadah selama Ramadhan

Ratusan marbot masjid se-DKI Jakarta berfoto bersama dalam kegiatan program CSR “Wangikan 100 Masjid Berseri Bersama Kispray Kasturi.” (Istimewa)

JawaPos.com-Upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah semakin mendapat perhatian, terutama selama bulan Ramadhan ketika aktivitas keagamaan meningkat.

Lingkungan masjid yang bersih dan harum dinilai mampu menunjang kekhusyukan jamaah dalam beribadah, sekaligus menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi masyarakat yang datang.

Sebagai bentuk komitmen sosial, Enesis Group kembali menggandeng Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “Wangikan 100 Masjid Berseri Bersama Kispray Kasturi.” Kegiatan ini digelar di Masjid At-Taibin, Senen, Jakarta, dengan melibatkan ratusan marbot dari berbagai wilayah DKI Jakarta.

“Melalui program ini, kami berharap dapat menghadirkan kenyamanan lebih bagi jamaah dalam beribadah dengan lingkungan masjid yang bersih dan harum,” ujar Head of HR dan Public Relations Enesis Group, RM Ardiantara.

Dalam program ini produk Kispray Kasturi dibagikan, juga memberikan edukasi kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan para marbot mengenai pentingnya menjaga kebersihan serta keharuman perlengkapan ibadah seperti sajadah, mukena, dan sarung. Upaya tersebut menjadi bagian dari visi perusahaan dalam menghadirkan produk sehat untuk keluarga, termasuk di lingkungan tempat ibadah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan, di antaranya Kepala Divisi Zakat Perusahaan BAZNAS RI Argo Sayoto, tim CSR Enesis Group, pengurus DKM, serta sekitar 200 marbot masjid se-DKI Jakarta. Kehadiran mereka memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas fasilitas ibadah masyarakat.

RM Ardiantara menjelaskan bahwa kerja sama antara Enesis Group dan BAZNAS RI bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, kedua pihak telah menjalankan program mewangikan 1.000 masjid serta menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam di Aceh pada awal tahun ini.

Menurutnya, kolaborasi berkelanjutan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan dampak positif yang nyata.

