Ryandi Zahdomo
02 April 2026, 05.53 WIB

Pria di Senen Terciduk Jemput Paket Teh Cina Isi 1 Kg Sabu, Ternyata Simpan Ribuan Ekstasi!

JawaPos.com - Aksi nekat seorang pria berinisial SS, 48, berakhir di tangan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat. SS diringkus saat tengah menjemput paket besar berisi narkotika di depan Terminal Senen, Jakarta Pusat.

Penangkapan terjadi pada Sabtu malam (28/3) sekitar pukul 21.30 WIB. Polisi yang sudah mengintai pergerakan tersangka langsung menyergap SS saat ia menerima paket mencurigakan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung menuturkan, paket tersebut berisi narkotika jenis sabu yang disamarkan dalam kemasan teh.

"Tersangka diamankan saat menerima paket yang diduga berisi narkotika. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sabu dengan berat lebih dari 1 kilogram," ujarnya, Rabu (1/4).

Total sabu yang ditemukan mencapai 1.064 gram yang dikemas rapi dalam bungkus teh Cina untuk mengelabui petugas.

Tak berhenti di situ, polisi melakukan pengembangan ke tempat tinggal tersangka. SS mengaku masih menyimpan simpanan narkotika lain di kamar kosnya yang terletak di kawasan Bungur Besar Raya, Kemayoran.

Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro memimpin penggeledahan tersebut dan menemukan ribuan butir pil ekstasi siap edar.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan ekstasi sebanyak 1.694 butir, alat timbang digital, serta barang lain yang berkaitan dengan peredaran narkotika," kata Wisnu.

Rincian barang bukti di kamar kos tersebut meliputi 914 butir ekstasi warna oranye (berat 527 gram), 780 butir ekstasi warna cokelat (berat 303 gram) dan 367,5 gram serbuk kafein. Selain itu juga ditemukan dua unit timbangan digital dan perlengkapan pengemasan lainnya.

