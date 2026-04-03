03 April 2026, 20.41 WIB

Cara Sandiaga Uno Lahirkan Ibu Rumah Tangga Berdaya di Jakarta

Pelatihan pembuatan dimsum mentai dan thai dessert di Tamini Square, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur pada beberapa Waktu lalu. (Istimewa)

JawaPos.com - Lahirkan ibu rumah tangga berdaya, Yayasan Indonesia Setara (YIS) bekerja sama dengan Skies Indonesia menggelar pelatihan pembuatan dimsum mentai dan thai dessert di Tamini Square, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur pada beberapa Waktu lalu.

Program bertajuk 'Perempuan Berdaya' itu diikuti sebanyak 49 orang ibu rumah tangga. Founder YIS, Sandiaga Uno menyampaikan sejak didirikan sekira 15 tahun lalu, YIS memiliki visi pemberdayaan masyarakat

Bagaimana masyarakat, khususnya perempuan memiliki hak yang sama dalam bekerja dan berpenghasilan. 

"Program pemberdayaan perempuan ini bertujuan agar emak-emak bisa berpenghasilan. Mereka yang hadir dilatih agar bisa berjualan untuk menopang ekonomi keluarga," ungkap Sandiaga Uno pada Kamis (2/4). 

Para ibu, lanjutnya, tak hanya diajarkan cara membuat dimsum mentai dan thai dessert, tetapi juga cara menggunakan Artificial Intelegence (AI) agar bisa langsung berjualan.

"Pakai AI, mereka bisa buat desain logo atau caption buat jualan online. Jadi bisa langsung jualan-langsung cuan," ungkapnya.

Diketahui, pada sesi Kick-Off Program, peserta diajarkan hardskill membuat Dimsum Mentai dan Thai Dessert.

Kedua menu ini dipilih karena memiliki bahan yang murah, mudah ditemukan, dan bisa dimodifikasi sesuai keinginan penjual.

Selain itu, peserta juga diajarkan menggunakan aplikasi ChatGPT untuk membuat konten dan ditantang untuk langsung Open Pre-Order hari itu juga.

Dari tantangan tersebut, salah satu peserta uang bernama Ibu Dhanis yang mendapatkan pesanan sebanyak 735 paket Dimsum Mentai dan Thai Dessert senilai Rp 30.000 per porsi atau Rp 22.050.000.  

