Ryandi Zahdomo
06 April 2026, 20.49 WIB

Pasar Gardu Asem dan Kramat Jaya Mulai Direvitalisasi, Pakai Panel Surya Hingga Fasilitas Olahraga

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Senin (6/4). (Istimewa)

JawaPos.com - Proyek revitalisasi Pasar Gardu Asem di Jakarta Pusat dan pembangunan Pasar Kramat Jaya di Jakarta Utara dimulai, Senin (6/4). Langkah ini diambil untuk mengubah kesan pasar yang kumuh menjadi pusat ekonomi modern yang bersih, tertata, dan nyaman bagi warga Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, pasar tradisional adalah jantung kehidupan warga. Fokus utama dari revitalisasi ini bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan juga kenyamanan dan keamanan transaksi melalui digitalisasi.

"Jakarta akan terus merapikan pasar-pasar tradisional. Dari total 153 pasar, saat ini lebih dari 60 pasar sudah menerapkan sistem pembayaran digital secara penuh. Dengan demikian, pasar menjadi lebih rapi, nyaman, dan aman, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya," ujar Gubernur Pramono di Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Senin (6/4).

Detail Proyek: Pasar Gardu Asem & Kramat Jaya

Kedua pasar ini akan memiliki konsep yang berbeda sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.

Pasar Gardu Asem (Kemayoran) berdiri di lahan 1.735 meter persegi. Pasar ini nantinya mampu menampung 208 pedagang dengan rincian 80 kios dan 128 los. Saat ini, para pedagang telah direlokasi sementara ke Pasar Nangka Bungur.

Sedangkan Pasar Kramat Jaya, Cilincing, akan dibangun di atas lahan baru seluas 2.617 meter persegi. Pasar ini akan dilengkapi fasilitas olahraga di lantai dua, menjadikannya ruang publik fungsional bagi warga sekitar.

Fasilitas Modern dan Ramah Disabilitas

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan memastikan fasilitas di kedua pasar ini akan sangat lengkap. Mulai dari ruang laktasi, akses disabilitas, hingga penggunaan energi terbarukan lewat panel surya.

Fasilitas pendukung lainnya meliputi jaringan air PAM Jaya dan CCTV 24 jam toilet umum dan disabilitas, area parkir luas dan sistem proteksi kebakaran (hydrant) serta tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terorganisir.

Artikel Terkait
Produk Panel Surya Dicekik Amerika dengan Bea Masuk 104,38%, DPR Minta Pemerintah RI Bersikap Tegas - Image
Politik

Produk Panel Surya Dicekik Amerika dengan Bea Masuk 104,38%, DPR Minta Pemerintah RI Bersikap Tegas

27 Februari 2026, 22.36 WIB

AS Kenakan Tarif Impor 104 Persen untuk Produk Panel Surya RI, Ini Alasannya! - Image
Internasional

AS Kenakan Tarif Impor 104 Persen untuk Produk Panel Surya RI, Ini Alasannya!

27 Februari 2026, 18.50 WIB

Pemurnian Air Limbah Terintergasi Panel Surya: Langkah Hijau Inovator IT PLN Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan - Image
Ekonomi

Pemurnian Air Limbah Terintergasi Panel Surya: Langkah Hijau Inovator IT PLN Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan

24 Oktober 2025, 02.05 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

