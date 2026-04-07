Pramono Terkejut Jakarta Duduki Posisi Kedua Jadi Kota Teraman se-ASEAN

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Senin (6/4). (Istimewa)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui terkejut Jakarta bisa duduki posisi kedua sebagai kota teraman se-ASEAN menurut Global Residence Index edisi 2026.
“Itu saya sebenarnya juga surprise. Jakarta yang selama ini selalu di bawah Bangkok, Manila dan Kuala Lumpur, sekarang Jakarta posisi kedua, setelah Singapura,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4).
Pramono mengatakan, pencapaian tersebut bisa diraih oleh Jakarta karena pada beberapa momen besar keagamaan yang lalu, ibu kota bisa menjaga keamanan dan keharmonisan.
Misalnya seperti christmas carol saat perayaan Natal, Cap Go Meh saat Imlek, pawai obor dan festival bedug saat Ramadhan dan Idul Fitri, hingga pawai ogoh-ogoh saat Nyepi.
“Alhamdulillah menunjukkan kuatnya keberagaman yang ada di Jakarta. Itu juga menjadi etalase atau simbol tentang Jakarta sendiri,” ujar Pramono.
Dia pun menekankan agar keamanan dan kenyamanan di Jakarta dapat terus dijaga dan ditingkatkan bersama-sama.
Sebelumnya diketahui, Jakarta berhasil mengungguli berbagai kota besar di ASEAN, seperti Manila, Bangkok, dan Kuala Lumpur sebagai kota teraman.
Baca Juga:Gaungkan Revolusi Sepak Bola Damai! Derbi Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Tak Lagi Mencekam
Adapun urutan pertama diduduki oleh Singapura dengan skor 0,90, pada posisi kedua diduduki Jakarta dengan skor 0,72.
Kemudian di urutan ketiga ada Bangkok dengan skor 0,65, disusul Vientiane dengan skor 0,61, Hanoi dengan skor 0,60 dan Kuala Lumpur dengan skor 0,57.
