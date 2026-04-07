Antara
07 April 2026, 19.14 WIB

Pramono Terkejut Jakarta Duduki Posisi Kedua Jadi Kota Teraman se-ASEAN

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Senin (6/4). (Istimewa)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui terkejut Jakarta bisa duduki posisi kedua sebagai kota teraman se-ASEAN menurut Global Residence Index edisi 2026.

“Itu saya sebenarnya juga surprise. Jakarta yang selama ini selalu di bawah Bangkok, Manila dan Kuala Lumpur, sekarang Jakarta posisi kedua, setelah Singapura,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4).

Pramono mengatakan, pencapaian tersebut bisa diraih oleh Jakarta karena pada beberapa momen besar keagamaan yang lalu, ibu kota bisa menjaga keamanan dan keharmonisan.

Misalnya seperti christmas carol saat perayaan Natal, Cap Go Meh saat Imlek, pawai obor dan festival bedug saat Ramadhan dan Idul Fitri, hingga pawai ogoh-ogoh saat Nyepi.

“Alhamdulillah menunjukkan kuatnya keberagaman yang ada di Jakarta. Itu juga menjadi etalase atau simbol tentang Jakarta sendiri,” ujar Pramono.

Dia pun menekankan agar keamanan dan kenyamanan di Jakarta dapat terus dijaga dan ditingkatkan bersama-sama.

Sebelumnya diketahui, Jakarta berhasil mengungguli berbagai kota besar di ASEAN, seperti Manila, Bangkok, dan Kuala Lumpur sebagai kota teraman.

Adapun urutan pertama diduduki oleh Singapura dengan skor 0,90, pada posisi kedua diduduki Jakarta dengan skor 0,72.

Kemudian di urutan ketiga ada Bangkok dengan skor 0,65, disusul Vientiane dengan skor 0,61, Hanoi dengan skor 0,60 dan Kuala Lumpur dengan skor 0,57.

Artikel Terkait
Cara Sandiaga Uno Lahirkan Ibu Rumah Tangga Berdaya di Jakarta - Image
Jabodetabek

Cara Sandiaga Uno Lahirkan Ibu Rumah Tangga Berdaya di Jakarta

03 April 2026, 20.41 WIB

Disdukcapil DKI Jakarta Catat 1.776 Pendatang Masuk Jakarta Usai Lebaran - Image
Jabodetabek

Disdukcapil DKI Jakarta Catat 1.776 Pendatang Masuk Jakarta Usai Lebaran

03 April 2026, 03.56 WIB

Nongkrong Asik Bareng Teman, Ini 3 Rekomendasi Cafe ala Jepang di Jakarta - Image
Kuliner

Nongkrong Asik Bareng Teman, Ini 3 Rekomendasi Cafe ala Jepang di Jakarta

03 April 2026, 02.16 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

