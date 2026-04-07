Usai Viral Foto AI, Petugas Dishub Langsung Bersiaga di Jalan Damai Kalisari dari Parkir Liar

JawaPos.com - Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur (Jaktim) menyiagakan personel di Jalan Damai, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, untuk mencegah kembali maraknya parkir liar yang sempat viral dan dikeluhkan warga.

"Kita sedang monitoring Jalan Damai terkait parkir liar yang viral. Kita lakukan penjagaan guna menghalau kendaraan yang parkir. Ini sudah berulang kali terjadi," kata petugas Satuan Pelaksana (Satpel) Perhubungan Kecamatan Pasar Rebo, Yogi di Jakarta, Selasa (7/4).

Yogi menyebut, pihaknya saat ini fokus pada pengawasan langsung di lapangan dengan menempatkan personel untuk berjaga dan menghalau kendaraan yang mencoba parkir di bahu jalan.

Penjagaan dilakukan secara intensif sebagai langkah antisipasi terhadap pelanggaran berulang di lokasi tersebut.

Menurutnya, penempatan personel di titik rawan dilakukan karena kawasan tersebut memiliki aktivitas lalu lintas warga yang cukup padat.

Selain itu, keberadaan usaha bengkel di sekitar lokasi turut memicu kendaraan parkir di pinggir jalan, sehingga mengganggu akses keluar masuk warga.

"Kita selalu monitoring di sini. Ada saja yang membandel, makanya sekarang kita siagakan petugas untuk berjaga. Kita juga terus beri imbauan kepada pengendara," ujar Yogi.

Selain itu, penjagaan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan agar pengawasan dilakukan lebih ketat, terutama setelah adanya keluhan masyarakat yang semakin meningkat.

Ke depan, personel akan diturunkan setiap hari untuk memastikan kondisi tetap tertib. "Kita akan lakukan monitoring setiap hari dengan penjagaan personel di lokasi," katanya.