Ryandi Zahdomo
10 April 2026, 04.57 WIB

Listrik Jakarta Kembali Normal 100%, PLN Ungkap Fakta di Balik Pemadaman Massal!

Ilustrasi PLN

JawaPos.com - Setelah sempat mengalami gangguan pasokan listrik yang meluas pada Kamis (9/4), PT PLN (Persero) memastikan bahwa seluruh wilayah terdampak kini sudah kembali normal.

Listrik dipastikan telah mengalir penuh ke pemukiman warga, perkantoran, hingga fasilitas publik strategis yang sebelumnya sempat lumpuh total.

Gangguan yang sempat membuat Jakarta "mencekam" di jam pulang kantor tersebut telah diatasi. PLN melakukan penormalan pada sistem kelistrikan yang bersumber dari Gardu Induk.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, menegaskan bahwa proses pemulihan telah selesai secara menyeluruh.

"100% menyala, PLN pastikan seluruh wilayah yang mengalami gangguan suplai dari Gardu Induk telah kembali normal pada pukul 20.00 WIB," ujarnya, Kamis (9/4).

Adapun wilayah terdampak sebelumnya ialah mulai dari wilayah Angke, Kebon Jeruk, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang, Ketapang dan Karet.

Bagi pelanggan yang masih mengalami kendala teknis secara individu, PLN menyarankan untuk segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123.

Sempat Viral: Dari Ledakan Hingga MRT Lumpuh

Sebelumnya, pemadaman listrik massal ini sempat memicu kegaduhan di media sosial, terutama platform X. Netizen melaporkan pemadaman terjadi serentak di Jakarta Pusat hingga Jakarta Utara, bahkan muncul dugaan adanya ledakan di instalasi kabel.

Artikel Terkait
Suasananya Nyaman, Ini 3 Tempat Makan Khas Nusantara yang Ada di Jakarta - Image
Kuliner

Suasananya Nyaman, Ini 3 Tempat Makan Khas Nusantara yang Ada di Jakarta

08 April 2026, 03.19 WIB

Pramono Terkejut Jakarta Duduki Posisi Kedua Jadi Kota Teraman se-ASEAN - Image
Jabodetabek

Pramono Terkejut Jakarta Duduki Posisi Kedua Jadi Kota Teraman se-ASEAN

07 April 2026, 19.14 WIB

Cara Sandiaga Uno Lahirkan Ibu Rumah Tangga Berdaya di Jakarta - Image
Jabodetabek

Cara Sandiaga Uno Lahirkan Ibu Rumah Tangga Berdaya di Jakarta

03 April 2026, 20.41 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

