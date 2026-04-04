Buka Ruang Perempuan dan Pemimpin Muda di Kemenpora, Tekankan Profesionalisme dan Agent of Change

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat di lingkungan Kemenpora. (Istimewa)

JawaPos.com-Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir terus mendorong transformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI). Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui rotasi pejabat struktural yang menitikberatkan pada profesionalisme, adaptabilitas, serta penguatan peran perempuan dan generasi muda.

Dalam penyegaran organisasi tersebut, komposisi pejabat Kemenpora kini mencerminkan keberagaman yang lebih inklusif. Sebanyak 34 persen posisi diisi oleh perempuan, sementara 13 persen lainnya merupakan pemimpin muda berusia di bawah 40 tahun.

Saat ini, total pejabat struktural Kemenpora berjumlah 46 orang. Dari jumlah tersebut, 30 orang merupakan pejabat pria dan 16 lainnya perempuan. Dari sisi usia, sebanyak 40 pejabat berada di kisaran usia 40 tahun, sedangkan enam orang merupakan pejabat muda berusia di bawah 40 tahun.

Transformasi ini juga menekankan pentingnya orientasi pelayanan publik, peningkatan kinerja berbasis hasil, serta lahirnya sosok agent of change yang mampu menciptakan birokrasi dinamis dan berdaya saing.

“Kami mendorong profesionalisme, integritas, dan kerja keras seluruh insan Kemenpora agar transformasi ini benar-benar terwujud dengan orientasi hasil yang jelas dan terukur,” ujar Erick.

Ia juga menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun generasi muda yang berkarakter serta meningkatkan prestasi olahraga nasional.