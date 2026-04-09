Taklimat Presiden Prabowo: Soroti Stabilitas Indonesia di Tengah Konflik Global, Tekankan Efisiensi dan Sinergi Pemerintah

JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas dan meraih berbagai capaian dalam 1,5 tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan dalam taklimat kepada jajaran kabinet di Lapangan Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4) sore. Kegiatan ini dihadiri para menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, hingga direksi BUMN.

Dalam kesempatan itu, dari Kemenpora, turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menpora Taufik Hidayat, serta Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro.

Presiden menyebut, sejumlah tonggak capaian telah diraih pemerintah di tengah situasi global yang tidak menentu. Konflik geopolitik dan ketegangan di berbagai kawasan dunia dinilai turut memberi dampak pada stabilitas internasional.

“Di tahun pertama kita, tidak dapat dimungkiri kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata,” ujar Prabowo.

Ia menilai, pemerintah mampu mengendalikan arah pembangunan nasional di tengah tekanan global. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa kinerja pemerintahan berjalan efektif dan tetap berada di jalur yang tepat.

Presiden Prabowo menyampaikan Pemerintah Indonesia saat ini telah menavigasi bangsa melalui hal-hal yang berbahaya. Pemerintah sudah menunjukkan kinerja yang efektif, andal, serta menjalankan tugas bernegara dengan baik dan benar.