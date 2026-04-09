Taklimat Presiden Prabowo: Soroti Stabilitas Indonesia di Tengah Konflik Global, Tekankan Efisiensi dan Sinergi Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran kabinet dalam rapat kerja pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, menekankan pentingnya efisiensi, sinergi, dan penguatan kinerja di tengah dinamika global. (Istimewa)
JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas dan meraih berbagai capaian dalam 1,5 tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan dalam taklimat kepada jajaran kabinet di Lapangan Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4) sore. Kegiatan ini dihadiri para menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, hingga direksi BUMN.
Dalam kesempatan itu, dari Kemenpora, turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menpora Taufik Hidayat, serta Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro.
Presiden menyebut, sejumlah tonggak capaian telah diraih pemerintah di tengah situasi global yang tidak menentu. Konflik geopolitik dan ketegangan di berbagai kawasan dunia dinilai turut memberi dampak pada stabilitas internasional.
“Di tahun pertama kita, tidak dapat dimungkiri kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata,” ujar Prabowo.
Ia menilai, pemerintah mampu mengendalikan arah pembangunan nasional di tengah tekanan global. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa kinerja pemerintahan berjalan efektif dan tetap berada di jalur yang tepat.
Presiden Prabowo menyampaikan Pemerintah Indonesia saat ini telah menavigasi bangsa melalui hal-hal yang berbahaya. Pemerintah sudah menunjukkan kinerja yang efektif, andal, serta menjalankan tugas bernegara dengan baik dan benar.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti krisis energi global yang saat ini terjadi. Ia menilai kondisi tersebut bukan semata tantangan, melainkan peluang untuk mengoptimalkan potensi energi dalam negeri.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?