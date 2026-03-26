Komisi III DPR Bakal Panggil Korban Pelecehan Seksual yang Diduga Dilakukan Juri Tahfidz Al-Qur'an Syekh AM

JawaPos.com - Komisi III DPR RI bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pendakwah berinisial SAM. Peristiwa pelecehan seksual itu diduga terjadi pada 2017 sampai 2025.

"Pada hari kamis, tanggal 2 April mendatang, Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi sekitar tahun 2017 sampai 2025, yang dilakukan oleh seorang ustadz yang juga juri lomba tahfidz Al-Qur’an di televisi, berinisial Syekh AM," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (26/3).

Dalam RDPU tersebut, lanjutnya, Komisi III DPR akan mengundang perwakilan korban, termasuk kuasa hukumnya, serta Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Mabes Polri.

Ia memastikan, terduga pelaku ini bukanlah Ustadz Soleh Mahmud (Ustadz Solmed), bukan juga Ustadz Syamsuddin Nur Makka (Ustadz Syam), karena banyak kesalahpahaman selama ini.

"Jadi bukan dua beliau tersebut, melainkan seseorang yang biasanya dipanggil Syekh," tegasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman berharap RDPU itu dapat mempercepat proses hukum terhadap pelaku.

