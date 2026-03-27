HomeKasuistika
Antara
27 Maret 2026, 22.45 WIB

Hendak Ambil Barangnya yang Tertinggal, WNA Australia Malah Dirudapaksa Petugas Keamanan Tempat Hiburan Malam di Bali

ILUSTRASI Kekerasan seksual.

JawaPos.com - Seorang warga negara Australia berinisial KNB ,22, diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh petugas keamanan. Peristiwa ini terjadi di sebuah tempat hiburan malam, di wilayah Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol. I Gede Adhi Muliawarman, menyatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan polisi Nomor LP/B/225/III/2026/SPKT/Polresta Denpasar/Polda Bali tertanggal 24 Maret 2026.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 24 Maret 2026 sekitar pukul 04.00 Wita di area kamar mandi perempuan di lokasi hiburan malam tersebut.

"Korban ini, seorang perempuan warga negara asing, awalnya datang ke tempat hiburan malam. Setelah keluar dari lokasi, korban menyadari barang miliknya tertinggal dan kembali masuk dengan didampingi terlapor yang merupakan petugas keamanan di tempat hiburan tersebut," kata Adhi Muliawarman didampingi Kabid Humas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy, dilansir dari Antara, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan saat berada di dalam kamar mandi perempuan itu, terlapor diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban hingga berlanjut pada hubungan badan.

Setelah kejadian tersebut, korban melaporkan kepada Polresta Denpasar.

Selanjutnya, Satuan Reskrim Polresta Denpasar kemudian bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan terduga pelaku pada Kamis, 26 Maret 2026 di wilayah Denpasar Barat.

Dari hasil pemeriksaan intensif terhadap terlapor dan saksi-saksi, termasuk korban, penyidik menemukan adanya perbuatan kekerasan seksual di lokasi kejadian.

Terduga pelaku diketahui berinisial ABM (29), yang bekerja sebagai petugas keamanan di tempat hiburan malam tersebut.

Penyidik sementara menerapkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Selain itu, penyidik masih mendalami kemungkinan penerapan pasal lain yang lebih berat, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pemerkosaan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Saat ini, penyidik terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan korban secara komprehensif, penguatan alat bukti termasuk visum et repertum, serta koordinasi dengan jaksa penuntut umum dan dokter forensik.

Kombes Adhi Muliawarman mengimbau para wisatawan yang berlibur di Bali agar hati-hati terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi.

"Kami di Kepolisian tentunya terus melakukan patroli, imbauan, penegakan hukum agar Bali ini aman untuk dikunjungi. Namun demikian, kami meminta agar menjaga diri, meminimalkan potensi atau kesempatan untuk terjadinya peristiwa kriminal," ujarnya.

Artikel Terkait
Penegakan Kasus Kekerasan Seksual Masih Jadi Catatan, Aparat Dinilai Harus Pelajari Penerapan UU TPKS - Image
Nasional

Penegakan Kasus Kekerasan Seksual Masih Jadi Catatan, Aparat Dinilai Harus Pelajari Penerapan UU TPKS

13 Maret 2026, 19.09 WIB

Terpopuler

1

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

2

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

3

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

4

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

5

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

6

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

7

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

8

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

9

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

10

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

