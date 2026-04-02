Syahrul Yunizar
02 April 2026, 17.08 WIB

Jadi Brand Ambassador DSI, Alasan Dude Harlino dan Alyssa Soebando Dipanggil Bareskrim Hari Ini

Pasangan suami-istri Dude Harlino dan Alyssa Soebandono

JawaPos.com - Penyidik Bareskrim Polri bakal memeriksa pasangan artis Dude Harlino dan Alyssa Soebandono hari ini (2/4). Keduanya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus yang menyeret PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Dude dan Alyssa ikut dipanggil karena pernah menjadi brand ambassador DSI.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat panggilan terhadap Dude dan Alyssa. Keduanya akan diperiksa dengan status sebagai saksi.

”Penyidik juga telah mengirimkan surat panggilan terhadap para saksi, masing-masing atas nama saudara Dude Harlino dan saudari Alyssa Soebandono,” ungkap Ade Safri.

Jenderal bintang satu Polri itu menyampaikan bahwa sebagai brand ambassador, Dude dan Alyssa pernah terlibat dalam kegiatan promosi bisnis produk DSI. Untuk itu, penyidik menilai pasangan artis tersebut perlu dimintai keterangan dalam kasus yang tengah ditangani.

”Terhadap keduanya akan dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026 di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri lantai 5 Gedung Bareskrim Polri,” kata Ade Safri.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mencegah tiga orang tersangka dalam kasus tersebut bepergian ke luar negeri. Pencegahan sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri sejak 5 Februari 2026. Mereka langsung berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan para tersangka tidak meninggalkan Indonesia.

”Pada hari Kamis, 5 Februari 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan Pencegahan ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap tiga orang tersangka,” ungkap Ade Safri pada Jumat (6/2).

Bareskrim Polri juga sudah melakukan beberapa langkah. Diantaranya melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK. Tujuannya untuk melakukan analisa aliran dana atau transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, Bareskrim Polri juga sudah melakukan koordinasi lanjutan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan mengirimkan surat berikut lampiran data para lender sebagai korban dalam kasus tersebut. Berdasar data sejak 2018-2025, total ada 11.151 lender yang uangnya masih berada di DSI.

”Adapun data jumlah lender periode tahun 2018 sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 11.151 orang lender yang masih outstanding dananya di PT DSI dengan nilai Rp 2.477.591.248.846,” kata Ade Safri.

Editor: Bintang Pradewo
Bentuk Tim Gabungan dari Polres, Polda, Sampai Bareskrim, Polri Juga Buka Hotline Kasus Penyiraman Air Keras Wakil Koordinator KontraS - Image
Kasuistika

Bentuk Tim Gabungan dari Polres, Polda, Sampai Bareskrim, Polri Juga Buka Hotline Kasus Penyiraman Air Keras Wakil Koordinator KontraS

17 Maret 2026, 04.27 WIB

Polres Metro Jakpus Kirim Baju dan Helm Andrie Yunus ke Puslabfor Bareskrim Polri - Image
Kasuistika

Polres Metro Jakpus Kirim Baju dan Helm Andrie Yunus ke Puslabfor Bareskrim Polri

17 Maret 2026, 00.35 WIB

Atlet Putri Panjat Tebing Pelatnas Jadi Korban Kekerasan Seksual, Dicabuli Sampai Disetubuhi Pelatih Kepala - Image
Kasuistika

Atlet Putri Panjat Tebing Pelatnas Jadi Korban Kekerasan Seksual, Dicabuli Sampai Disetubuhi Pelatih Kepala

10 Maret 2026, 19.37 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

