6 Trik Psikologi yang Dilakukan Buzzer untuk Memanipulasi Opini Orang Lain di Media Sosial, Apa Saja?

JawaPos.com - Di era informasi yang penuh tantangan ini, kita sering dihadapkan pada upaya untuk memengaruhi pendapat kita.

Kadang, upaya ini dilakukan dengan cara yang halus dan tidak kita sadari, inilah yang disebut dengan manipulasi.

Manipulasi berbeda dengan persuasi, karena bertujuan untuk mengendalikan pikiran kita tanpa sepengetahuan kita.

Umumnya manipulasi ini dilakukan oleh pendengung di media sosial, atau lebih sering dikenal sebagai buzzer.

Psikologi memiliki beberapa cara yang sering digunakan untuk memanipulasi opini.

Penting bagi kita untuk memahami cara-cara ini agar dapat melindungi diri dari pengaruh yang tidak diinginkan.

Untuk itu, dilansir dari Geediting, mari mengetahui enam trik psikologi yang digunakan oleh buzzer untuk memanipulasi opini orang lain di media sosial.

Mengikuti tren tanpa tahu alasannya

Manusia cenderung ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok. Mereka akan bergabung dalam suatu arus tren dan merasa mendapatkan validasi bahwa mereka menyetujui opini populer, bahkan saat mereka tidak benar-benar tahu alasanya.

Maka seorang pendengung opini ini akan menciptakan kesan bahwa banyak orang setuju dengan suatu opini, sehingga orang lain terdorong untuk ikut serta.

Untuk itu, penting untuk selalu berpikir kritis, bahkan jika banyak orang memiliki pendapat yang sama.

Takut ketinggalan tren atau FOMO

Sekelompok buzzer akan menggunakan tren untuk menciptakan urgensi. Mereka akan menggunakan kesempatan momen viral sebuah tren untuk memasukkan opini atau tindakan tertentu.