7 Perilaku Ini Sering Dilakukan oleh Orang yang Memilih Makanan Menurut Psikologi, Apa Saja?

JawaPos.com - Menjadi seorang picky eater atau orang yang pilih-pilih makanan bisa jadi lebih dari sekadar tidak menyukai makanan tertentu.

Sebab, sisi psikologis juga menunjukkan pengaruh pada perilaku pilih-pilih makanan.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh perilaku yang biasa ditunjukkan oleh seorang picky eater.

Ingin makanan yang konsisten

Para pemilih makanan seringkali menunjukkan ketergantungan pada konsistensi, di mana mereka memprioritaskan makanan yang telah dikenal dan memberikan rasa aman.

Preferensi ini bukan sekadar keengganan untuk berpetualang kuliner, melainkan berakar pada kebutuhan psikologis akan stabilitas dan kendali.

Dengan mempertahankan pola makan yang familiar, mereka menghindari ketidakpastian dan potensi ketidaknyamanan yang mungkin timbul dari mencoba hidangan baru.

Pilihan ini mencerminkan kecenderungan untuk mengutamakan keamanan dari makanan yang sudah dikenal daripada eksplorasi yang dapat menghasilkan pengalaman baru.

Terjebak tekstur makanan yang sama

Bagi seorang picky eater, sensasi tekstur makanan memainkan peran yang lebih signifikan daripada rasa itu sendiri.

Mereka cenderung lebih fokus pada bagaimana makanan terasa di mulut.

Tekstur yang tidak sesuai, seperti kekerasan atau kelembekan yang ekstrem, dapat menjadi hambatan utama dalam penerimaan makanan.

Proses pembelajaran untuk memahami dan menerima sensitivitas terhadap tekstur adalah langkah penting yang dapat mengurangi stres saat waktu makan.