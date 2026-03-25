7 Kebiasaan Unik Ini Sering Dilakukan oleh Orang dengan Kepribadian Introvert, Penasaran?

JawaPos.com - Seorang introvert sering menunjukkan perilaku yang unik dan mungkin dianggap aneh oleh orang lain.

Namun, bagi sesama introvert, kebiasaan ini sangatlah wajar dan bahkan diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketenangan hidup.

Untuk itu, dilansir dari Geediting, berikut adalah tujuh kebiasaan unik yang hanya bisa dipahami oleh sesama introvert.

Menghilang dari acara

Seorang introvert memiliki kemampuan untuk menghilang dari acara sosial tanpa berkata-kata.

Bukan karena tak sopan, tetapi mereka perlu menyendiri untuk menjaga energi mereka.

Ketika energi mulai menipis, mereka akan mencari cara keluar dari kerumunan banyak orang. Ini adalah bentuk perlindungan diri untuk introvert.

Memikirkan ulang kalimat sebelum diucapkan

Introvert akan cenderung memikirkan ulang percakapan yang telah mereka lakukan, terkadang selama berhari-hari.

Mereka akan memperhatikan detail, makna dan khawatir apa yang akan diucapkan bisa diterima oleh orang lain.

Meski ini terkadang menjadi beban, kebiasaan ini memungkinkan mereka untuk memahami perasaan orang dengan lebih baik.

Menikmati waktu sendiri

Seorang introvert tentunya sangat menghargai waktu sendirian. Bagi mereka, waktu sendiri adalah kesempatan untuk mengisi ulang energi dan mengembangkan ide kreatif. Mereka akan menemukan kedamaian dan inspirasi dalam kesunyian.