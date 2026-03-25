8 Tips Mengenali Orang yang Melakukan Kebohongan Patologis, Psikologi Ungkapkan Hal Ini

JawaPos.com - Ada perbedaan mendasar antara kebohongan kecil dan kebohongan patologis.

Pembohong patologis secara mendasar akan sering memutarbalikkan fakta dengan natural.

Perilaku mereka sangat membingungkan dan membuat orang lain percaya pada kebohongan yang disampaikan.

Namun, sebenarnya apa itu kebohongan patologis?

Definisi kebohongan patologis

Kebohongan patologis adalah pola perilaku berbohong yang kompulsif dan berulang, seringkali tanpa motif yang jelas atau keuntungan pribadi.

Dilansir dari Webmd.com, kebohongan patologis berbeda dengan kebohongan biasa yang dilakukan untuk tujuan tertentu.

Pembohong patologis berbohong secara rumit dan tidak masuk akal, bahkan jika kebohongan tersebut merugikan diri sendiri.

Perilaku ini bisa terkait dengan gangguan kepribadian tertentu, seperti antisosial dan narsistik.

Pembohong patologis seringkali tidak menunjukkan penyesalan atas kebohongan mereka, dan kebohongan mereka dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada hubungan dan kehidupan mereka.

Untuk memahami cirinya lebih mendalam, dilansir dari Geediting, mari mengetahui delapan cara mengenali seorang pembohong patologis!

Tidak konsisten dalam menyampaikan cerita

Pembohong patologis memiliki jaringan kebohongan yang rumit, dan melacak semuanya bisa sangat sulit.