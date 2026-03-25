8 Tips Mengetahui Sifat Orang dalam 5 Menit Pertama, Penasaran?

JawaPos.com - Anda cukup membutuhkan lima menit untuk tahu sifat orang.

Psikologi menawarkan cara cepat dengan memperhatikan perilaku mereka pada interaksi awal.

Untuk itu, dilansir dari Geediting, mari mengetahui delapan cara mengetahui sifat orang dalam lima menit pertemuan, menurut psikologi.

Perhatikan kemampuan mendengarkan

Mendengarkan orang lain adalah sebuah kebijakan perilaku seseorang. Dalam interaksi awal, kebanyakan orang menempatkan dirinya lebih dari orang lain untuk meninggalkan kesan.

Untuk itu, perhatikan apakah orang yang baru Anda temui ini memiliki kemampuan untuk mendengarkan orang lain, atau malah mengedepankan dirinya sendiri?

Jika mereka aktif terlibat dalam apa yang Anda katakan, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan menunjukkan empati, ada kemungkinan besar Anda sedang berhadapan dengan orang baik.

Ketepatan waktu

Menepati janji dengan datang di waktu yang telah disepakati adalah bentuk rasa menghormati orang lain.

Meski semua orang bisa terlambat karena ada hal yang tak terduga, konsistensi untuk datang tepat waktu merupakan ciri orang yang baik.

Anda bisa menilai sifat seseorang dari ketepatan waktu mereka, untuk itu perhatikan dengan betul perilakunya.

Tidak pilih kasih dalam melakukan kebaikan

Orang baik tidak mengukur kebaikan mereka berdasarkan apa yang bisa mereka dapatkan sebagai imbalan.