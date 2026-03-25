Jangan Tertipu dengan Tampilan, Ini 8 Tanda Pria yang Tak Sebaik Kelihatannya

JawaPos.com - Saat menjalin sebuah interaksi sosial, tak mudah membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya menggunakan topeng.

Apalagi soal karakter pria, seringkali ada sinyal-sinyal tersembunyi yang mengisyaratkan bahwa mereka tak sebaik kelihatannya.

Untuk menjaga diri agar tidak sampai tertipu, dilansir dari Geediting, mari mengetahui delapan sinyal tersembunyi yang patut diawasi agar tidak tertipu.

Terlalu Agresif

Agresi tak selalu berteriak. Kadang, ia berbisik lewat komentar tajam, kontrol berlebihan, atau sarkasme tak berdasar.

Ini bukanlah upaya komunikasi, tapi upaya dominasi. Mudah dianggap lelucon atau suasana hati buruk, tapi jika konsisten, ini sinyal bahaya. Ingat, yang tak terucap seringkali lebih nyaring.

Ketika mendapati ini, Anda akan mengetahui satu tanda seorang pria tak sebaik kelihatannya.

Minim Empati

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Tanpa empati, seseorang cenderung egois dan tidak peduli dengan perasaan orang lain.

Mereka mungkin tampak karismatik dan menyenangkan di permukaan, tetapi ketika dihadapkan pada situasi yang membutuhkan belas kasih, mereka menunjukkan sikap dingin dan acuh tak acuh.

Kurangnya empati adalah indikator kuat dari sosok seorang pria yang tak sebaik kelihatannya.

Tak Peduli Batasan