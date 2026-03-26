Orang-orang yang Tetap Tenang Ketika Semua Orang Panik Biasanya Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPOs.com - Dalam situasi krisis, tekanan, atau masalah besar, kebanyakan orang cenderung panik. Pikiran menjadi tidak jernih, emosi mengambil alih, dan keputusan yang diambil sering kali tidak rasional. Namun menariknya, selalu ada beberapa orang yang justru tetap tenang di tengah kekacauan.

Mereka tidak ikut terbawa arus kepanikan. Sebaliknya, mereka mampu berpikir jernih, mengambil keputusan yang tepat, dan bahkan menenangkan orang lain di sekitarnya.

Menurut psikologi, kemampuan untuk tetap tenang saat situasi kacau bukanlah kebetulan. Biasanya orang-orang seperti ini memiliki pola kepribadian tertentu yang membuat mereka lebih stabil secara emosional dan mental.

Dilansir dari Silicon Canals, terdapat tujuh kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang yang tetap tenang ketika semua orang panik.

1. Memiliki Kontrol Emosi yang Baik

Orang yang tetap tenang biasanya memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik. Mereka tidak menekan emosi, tetapi mampu mengenali apa yang sedang mereka rasakan.

Ketika situasi menjadi tegang, mereka tidak langsung bereaksi secara impulsif. Sebaliknya, mereka memberi waktu pada diri sendiri untuk memproses situasi sebelum merespons.

Dalam psikologi, kemampuan ini sering disebut sebagai regulasi emosi. Orang dengan regulasi emosi yang baik cenderung lebih stabil, tidak mudah meledak, dan mampu menjaga ketenangan bahkan saat tekanan tinggi.

2. Memiliki Pola Pikir Rasional

Ketika banyak orang fokus pada rasa takut, orang yang tenang biasanya fokus pada solusi.

Mereka tidak membiarkan pikiran dipenuhi skenario buruk. Sebaliknya, mereka bertanya pada diri sendiri:

Apa yang sebenarnya sedang terjadi?

Apa yang bisa saya lakukan sekarang?

Langkah apa yang paling masuk akal?