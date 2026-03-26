Orang-orang yang Sukses Setelah Usia 40 Tanpa Mengalami Kelelahan Hampir Selalu Melepaskan 7 Kebiasaan Ini di Usia Tiga Puluhan Mereka Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa kesuksesan besar harus datang lebih awal—di usia 20-an atau awal 30-an. Namun kenyataannya, banyak individu yang justru mencapai puncak karier dan kehidupan mereka setelah usia 40.

Menariknya, mereka sering terlihat lebih stabil secara emosional, lebih fokus, dan tidak mengalami kelelahan ekstrem (burnout) seperti yang dialami banyak profesional muda.

Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa perbedaan ini bukan sekadar soal keberuntungan atau bakat. Sering kali, orang-orang yang berkembang dengan baik di usia 40-an telah melakukan perubahan penting dalam kebiasaan hidup mereka ketika memasuki usia 30-an.

Mereka belajar meninggalkan pola perilaku yang menguras energi mental dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dilansir dari Silicon Canals, terdapat tujuh kebiasaan yang hampir selalu mereka lepaskan.

1. Berhenti Mencoba Menyenangkan Semua Orang

Di usia 20-an, banyak orang masih terjebak dalam kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain—atasan, teman, keluarga, bahkan orang yang tidak terlalu penting dalam hidup mereka.

Namun, individu yang berkembang dengan baik di usia 40 biasanya belajar satu hal penting di usia 30-an: tidak mungkin menyenangkan semua orang.

Secara psikologis, terlalu fokus pada validasi eksternal dapat menyebabkan stres kronis dan kelelahan emosional. Orang yang sukses dalam jangka panjang mulai menetapkan batasan yang jelas dan lebih fokus pada nilai serta tujuan pribadi mereka.

Alih-alih mengatakan "ya" pada semua permintaan, mereka belajar mengatakan "tidak" ketika sesuatu tidak sejalan dengan prioritas hidup mereka.

2. Menghentikan Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Media sosial dan lingkungan kompetitif sering membuat orang merasa tertinggal dalam hidup.

Tetapi mereka yang berkembang dengan baik di usia 40 biasanya sudah meninggalkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain sejak usia 30-an.

Psikologi menyebut fenomena ini sebagai social comparison. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini dapat menurunkan kepuasan hidup dan meningkatkan kecemasan.