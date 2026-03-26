Anak-anak yang Selalu Diberi Tahu “Kamu Sangat Dewasa untuk Usiamu” Sering Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Hingga Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang dewasa memuji seorang anak dengan kalimat seperti, “Kamu sangat dewasa untuk usiamu.” Sekilas, kalimat ini terdengar seperti pujian. Anak yang dianggap “dewasa sebelum waktunya” biasanya terlihat lebih tenang, lebih bijak, dan lebih mampu memahami situasi dibanding teman-temannya.
Namun, dalam kajian psikologi perkembangan, fenomena ini sering memiliki makna yang lebih dalam. Banyak anak yang terlihat “terlalu dewasa” sebenarnya mengalami proses yang disebut early emotional maturity atau bahkan parentification, yaitu kondisi ketika anak harus mengambil peran emosional atau tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh orang dewasa.
Akibatnya, pola kepribadian tertentu bisa terbentuk sejak kecil dan terus terbawa hingga masa dewasa. Dilansir dari Silicon Canals, terdapat delapan ciri kepribadian yang sering ditemukan pada orang dewasa yang sejak kecil sering dianggap “terlalu dewasa” untuk usianya.
1. Sangat Peka terhadap Emosi Orang Lain
Salah satu ciri paling umum adalah tingkat empati yang sangat tinggi. Sejak kecil, mereka terbiasa memperhatikan suasana hati orang di sekitarnya—orang tua, saudara, atau orang dewasa lainnya.
Karena terbiasa membaca situasi emosional di rumah, mereka menjadi sangat peka terhadap perubahan ekspresi, nada suara, atau bahasa tubuh orang lain.
Ketika dewasa, kemampuan ini sering berkembang menjadi:
Empati yang kuat
Kemampuan memahami orang lain dengan cepat
Kepekaan sosial yang tinggi
Namun di sisi lain, mereka juga bisa menjadi terlalu terbebani oleh emosi orang lain.
2. Terbiasa Menjadi “Penjaga” bagi Orang Lain
Anak yang sering disebut dewasa biasanya sudah terbiasa mengambil peran sebagai penenang, penengah konflik, atau bahkan “tempat curhat” bagi orang di sekitarnya.
Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan fenomena parentification, di mana anak harus berperan seperti orang dewasa bagi keluarga.
Ketika dewasa, mereka sering:
Menjadi teman yang selalu diandalkan
Menjadi pendengar yang baik
Merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan emosional orang lain
Walaupun terlihat positif, kadang mereka kesulitan menetapkan batas emosional.
3. Sulit Menikmati Masa Kanak-kanak
Banyak anak yang dianggap “dewasa” sebenarnya tidak memiliki ruang yang cukup untuk bersikap seperti anak-anak.
Mereka mungkin:
Terlalu cepat memahami masalah keluarga
Merasa harus selalu bersikap baik
Tidak ingin merepotkan orang tua
Akibatnya, sebagian dari mereka tumbuh dengan perasaan kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya penuh dengan permainan dan kebebasan.
4. Perfeksionisme yang Tinggi
Karena sejak kecil terbiasa dianggap “lebih matang”, mereka sering merasa harus mempertahankan citra tersebut.
Ini bisa berkembang menjadi perfeksionisme.
Mereka mungkin:
Takut membuat kesalahan
Terlalu keras pada diri sendiri
Merasa harus selalu tampil kuat dan bijak
Di satu sisi, ini dapat mendorong prestasi tinggi. Namun di sisi lain, perfeksionisme bisa memicu stres dan kelelahan mental.
5. Sangat Mandiri (Kadang Terlalu Mandiri)
Banyak anak yang “dewasa sebelum waktunya” belajar untuk mengandalkan diri sendiri sejak kecil.
Mereka terbiasa:
Mengurus masalah sendiri
Menyembunyikan kesedihan
Tidak meminta bantuan
Ketika dewasa, mereka terlihat sangat mandiri. Tetapi di balik kemandirian itu, sering ada kesulitan untuk mempercayai orang lain atau menerima bantuan.
6. Cenderung Overthinking
Karena sejak kecil terbiasa memikirkan hal-hal yang biasanya dipikirkan orang dewasa, mereka sering mengembangkan pola berpikir yang sangat analitis.
Mereka sering:
Menganalisis situasi terlalu dalam
Memikirkan kemungkinan terburuk
Memikirkan perasaan orang lain secara berlebihan
Ini bisa membuat mereka sangat bijak, tetapi juga membuat pikiran mereka jarang benar-benar tenang.
7. Sangat Bertanggung Jawab
Anak yang dianggap dewasa biasanya sering diberi kepercayaan lebih besar.
Mereka mungkin:
Menjaga adik
Membantu mengurus rumah
Mengambil keputusan sendiri lebih awal
Akibatnya, mereka tumbuh menjadi individu yang sangat bertanggung jawab. Dalam dunia kerja atau kehidupan sosial, mereka sering dianggap sebagai orang yang dapat diandalkan.
8. Memiliki Kedewasaan Emosional yang Kuat
Terlepas dari berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi, banyak dari mereka akhirnya mengembangkan tingkat kedewasaan emosional yang sangat baik.
Mereka biasanya:
Lebih reflektif terhadap diri sendiri
Memiliki pemahaman emosional yang dalam
Lebih bijak dalam menghadapi konflik
Pengalaman masa kecil yang kompleks sering membuat mereka memiliki perspektif hidup yang lebih luas dibanding kebanyakan orang.
Penutup
Dipuji sebagai anak yang “sangat dewasa untuk usianya” memang terdengar positif. Namun dalam banyak kasus, pujian ini juga mencerminkan bahwa anak tersebut harus memahami dunia orang dewasa lebih cepat dari yang seharusnya.
Sebagian dari mereka tumbuh dengan kepekaan emosional yang luar biasa, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta empati yang mendalam. Tetapi di balik kekuatan itu, sering ada cerita tentang masa kecil yang menuntut mereka untuk menjadi kuat lebih cepat.