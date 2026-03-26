Anak-anak yang Selalu Diberi Tahu “Kamu Sangat Dewasa untuk Usiamu” Sering Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Hingga Dewasa Menurut Psikologi



JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang dewasa memuji seorang anak dengan kalimat seperti, “Kamu sangat dewasa untuk usiamu.” Sekilas, kalimat ini terdengar seperti pujian. Anak yang dianggap “dewasa sebelum waktunya” biasanya terlihat lebih tenang, lebih bijak, dan lebih mampu memahami situasi dibanding teman-temannya.



Namun, dalam kajian psikologi perkembangan, fenomena ini sering memiliki makna yang lebih dalam. Banyak anak yang terlihat “terlalu dewasa” sebenarnya mengalami proses yang disebut early emotional maturity atau bahkan parentification, yaitu kondisi ketika anak harus mengambil peran emosional atau tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh orang dewasa.



Akibatnya, pola kepribadian tertentu bisa terbentuk sejak kecil dan terus terbawa hingga masa dewasa. Dilansir dari Silicon Canals, terdapat delapan ciri kepribadian yang sering ditemukan pada orang dewasa yang sejak kecil sering dianggap “terlalu dewasa” untuk usianya.



1. Sangat Peka terhadap Emosi Orang Lain



Salah satu ciri paling umum adalah tingkat empati yang sangat tinggi. Sejak kecil, mereka terbiasa memperhatikan suasana hati orang di sekitarnya—orang tua, saudara, atau orang dewasa lainnya.



Karena terbiasa membaca situasi emosional di rumah, mereka menjadi sangat peka terhadap perubahan ekspresi, nada suara, atau bahasa tubuh orang lain.



Ketika dewasa, kemampuan ini sering berkembang menjadi:



Empati yang kuat



Kemampuan memahami orang lain dengan cepat



Kepekaan sosial yang tinggi



Namun di sisi lain, mereka juga bisa menjadi terlalu terbebani oleh emosi orang lain.



2. Terbiasa Menjadi “Penjaga” bagi Orang Lain



Anak yang sering disebut dewasa biasanya sudah terbiasa mengambil peran sebagai penenang, penengah konflik, atau bahkan “tempat curhat” bagi orang di sekitarnya.



Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan fenomena parentification, di mana anak harus berperan seperti orang dewasa bagi keluarga.



Ketika dewasa, mereka sering:



Menjadi teman yang selalu diandalkan



Menjadi pendengar yang baik



Merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan emosional orang lain



Walaupun terlihat positif, kadang mereka kesulitan menetapkan batas emosional.



3. Sulit Menikmati Masa Kanak-kanak



Banyak anak yang dianggap “dewasa” sebenarnya tidak memiliki ruang yang cukup untuk bersikap seperti anak-anak.



Mereka mungkin:



Terlalu cepat memahami masalah keluarga



Merasa harus selalu bersikap baik



Tidak ingin merepotkan orang tua



Akibatnya, sebagian dari mereka tumbuh dengan perasaan kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya penuh dengan permainan dan kebebasan.



4. Perfeksionisme yang Tinggi



Karena sejak kecil terbiasa dianggap “lebih matang”, mereka sering merasa harus mempertahankan citra tersebut.



Ini bisa berkembang menjadi perfeksionisme.



Mereka mungkin:



Takut membuat kesalahan



Terlalu keras pada diri sendiri



Merasa harus selalu tampil kuat dan bijak



Di satu sisi, ini dapat mendorong prestasi tinggi. Namun di sisi lain, perfeksionisme bisa memicu stres dan kelelahan mental.



5. Sangat Mandiri (Kadang Terlalu Mandiri)



Banyak anak yang “dewasa sebelum waktunya” belajar untuk mengandalkan diri sendiri sejak kecil.



Mereka terbiasa:



Mengurus masalah sendiri



Menyembunyikan kesedihan



Tidak meminta bantuan



Ketika dewasa, mereka terlihat sangat mandiri. Tetapi di balik kemandirian itu, sering ada kesulitan untuk mempercayai orang lain atau menerima bantuan.



6. Cenderung Overthinking



Karena sejak kecil terbiasa memikirkan hal-hal yang biasanya dipikirkan orang dewasa, mereka sering mengembangkan pola berpikir yang sangat analitis.



Mereka sering:



Menganalisis situasi terlalu dalam



Memikirkan kemungkinan terburuk



Memikirkan perasaan orang lain secara berlebihan



Ini bisa membuat mereka sangat bijak, tetapi juga membuat pikiran mereka jarang benar-benar tenang.



7. Sangat Bertanggung Jawab



Anak yang dianggap dewasa biasanya sering diberi kepercayaan lebih besar.



Mereka mungkin:



Menjaga adik



Membantu mengurus rumah



Mengambil keputusan sendiri lebih awal



Akibatnya, mereka tumbuh menjadi individu yang sangat bertanggung jawab. Dalam dunia kerja atau kehidupan sosial, mereka sering dianggap sebagai orang yang dapat diandalkan.



8. Memiliki Kedewasaan Emosional yang Kuat



Terlepas dari berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi, banyak dari mereka akhirnya mengembangkan tingkat kedewasaan emosional yang sangat baik.



Mereka biasanya:



Lebih reflektif terhadap diri sendiri



Memiliki pemahaman emosional yang dalam



Lebih bijak dalam menghadapi konflik



Pengalaman masa kecil yang kompleks sering membuat mereka memiliki perspektif hidup yang lebih luas dibanding kebanyakan orang.



Penutup



Dipuji sebagai anak yang “sangat dewasa untuk usianya” memang terdengar positif. Namun dalam banyak kasus, pujian ini juga mencerminkan bahwa anak tersebut harus memahami dunia orang dewasa lebih cepat dari yang seharusnya.



Sebagian dari mereka tumbuh dengan kepekaan emosional yang luar biasa, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta empati yang mendalam. Tetapi di balik kekuatan itu, sering ada cerita tentang masa kecil yang menuntut mereka untuk menjadi kuat lebih cepat.



