Irfan Ferdiansyah
26 Maret 2026, 15.35 WIB

Anak-anak yang Selalu Diberi Tahu “Kamu Sangat Dewasa untuk Usiamu” Sering Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Hingga Dewasa Menurut Psikologi

seseorang yang selalu diberi tahu lebih dewasa dari usianya (Freepik/garakta_studio)


JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang dewasa memuji seorang anak dengan kalimat seperti, “Kamu sangat dewasa untuk usiamu.” Sekilas, kalimat ini terdengar seperti pujian. Anak yang dianggap “dewasa sebelum waktunya” biasanya terlihat lebih tenang, lebih bijak, dan lebih mampu memahami situasi dibanding teman-temannya.

Namun, dalam kajian psikologi perkembangan, fenomena ini sering memiliki makna yang lebih dalam. Banyak anak yang terlihat “terlalu dewasa” sebenarnya mengalami proses yang disebut early emotional maturity atau bahkan parentification, yaitu kondisi ketika anak harus mengambil peran emosional atau tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh orang dewasa.

Akibatnya, pola kepribadian tertentu bisa terbentuk sejak kecil dan terus terbawa hingga masa dewasa. Dilansir dari Silicon Canals, terdapat delapan ciri kepribadian yang sering ditemukan pada orang dewasa yang sejak kecil sering dianggap “terlalu dewasa” untuk usianya.

1. Sangat Peka terhadap Emosi Orang Lain

Salah satu ciri paling umum adalah tingkat empati yang sangat tinggi. Sejak kecil, mereka terbiasa memperhatikan suasana hati orang di sekitarnya—orang tua, saudara, atau orang dewasa lainnya.

Karena terbiasa membaca situasi emosional di rumah, mereka menjadi sangat peka terhadap perubahan ekspresi, nada suara, atau bahasa tubuh orang lain.

Ketika dewasa, kemampuan ini sering berkembang menjadi:

Empati yang kuat

Kemampuan memahami orang lain dengan cepat

Kepekaan sosial yang tinggi

Namun di sisi lain, mereka juga bisa menjadi terlalu terbebani oleh emosi orang lain.

2. Terbiasa Menjadi “Penjaga” bagi Orang Lain

Anak yang sering disebut dewasa biasanya sudah terbiasa mengambil peran sebagai penenang, penengah konflik, atau bahkan “tempat curhat” bagi orang di sekitarnya.

Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan fenomena parentification, di mana anak harus berperan seperti orang dewasa bagi keluarga.

Ketika dewasa, mereka sering:

Menjadi teman yang selalu diandalkan

Menjadi pendengar yang baik

Merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan emosional orang lain

Walaupun terlihat positif, kadang mereka kesulitan menetapkan batas emosional.

3. Sulit Menikmati Masa Kanak-kanak

Banyak anak yang dianggap “dewasa” sebenarnya tidak memiliki ruang yang cukup untuk bersikap seperti anak-anak.

Mereka mungkin:

Terlalu cepat memahami masalah keluarga

Merasa harus selalu bersikap baik

Tidak ingin merepotkan orang tua

Akibatnya, sebagian dari mereka tumbuh dengan perasaan kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya penuh dengan permainan dan kebebasan.

4. Perfeksionisme yang Tinggi

Karena sejak kecil terbiasa dianggap “lebih matang”, mereka sering merasa harus mempertahankan citra tersebut.

Ini bisa berkembang menjadi perfeksionisme.

Mereka mungkin:

Takut membuat kesalahan

Terlalu keras pada diri sendiri

Merasa harus selalu tampil kuat dan bijak

Di satu sisi, ini dapat mendorong prestasi tinggi. Namun di sisi lain, perfeksionisme bisa memicu stres dan kelelahan mental.

5. Sangat Mandiri (Kadang Terlalu Mandiri)

Banyak anak yang “dewasa sebelum waktunya” belajar untuk mengandalkan diri sendiri sejak kecil.

Mereka terbiasa:

Mengurus masalah sendiri

Menyembunyikan kesedihan

Tidak meminta bantuan

Ketika dewasa, mereka terlihat sangat mandiri. Tetapi di balik kemandirian itu, sering ada kesulitan untuk mempercayai orang lain atau menerima bantuan.

6. Cenderung Overthinking

Karena sejak kecil terbiasa memikirkan hal-hal yang biasanya dipikirkan orang dewasa, mereka sering mengembangkan pola berpikir yang sangat analitis.

Mereka sering:

Menganalisis situasi terlalu dalam

Memikirkan kemungkinan terburuk

Memikirkan perasaan orang lain secara berlebihan

Ini bisa membuat mereka sangat bijak, tetapi juga membuat pikiran mereka jarang benar-benar tenang.

7. Sangat Bertanggung Jawab

Anak yang dianggap dewasa biasanya sering diberi kepercayaan lebih besar.

Mereka mungkin:

Menjaga adik

Membantu mengurus rumah

Mengambil keputusan sendiri lebih awal

Akibatnya, mereka tumbuh menjadi individu yang sangat bertanggung jawab. Dalam dunia kerja atau kehidupan sosial, mereka sering dianggap sebagai orang yang dapat diandalkan.

8. Memiliki Kedewasaan Emosional yang Kuat

Terlepas dari berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi, banyak dari mereka akhirnya mengembangkan tingkat kedewasaan emosional yang sangat baik.

Mereka biasanya:

Lebih reflektif terhadap diri sendiri

Memiliki pemahaman emosional yang dalam

Lebih bijak dalam menghadapi konflik

Pengalaman masa kecil yang kompleks sering membuat mereka memiliki perspektif hidup yang lebih luas dibanding kebanyakan orang.

Penutup

Dipuji sebagai anak yang “sangat dewasa untuk usianya” memang terdengar positif. Namun dalam banyak kasus, pujian ini juga mencerminkan bahwa anak tersebut harus memahami dunia orang dewasa lebih cepat dari yang seharusnya.

Sebagian dari mereka tumbuh dengan kepekaan emosional yang luar biasa, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta empati yang mendalam. Tetapi di balik kekuatan itu, sering ada cerita tentang masa kecil yang menuntut mereka untuk menjadi kuat lebih cepat.

Memahami hal ini penting, baik bagi orang tua maupun orang dewasa yang pernah mengalami hal serupa. Karena pada akhirnya, setiap anak berhak menikmati masa kanak-kanaknya—tanpa harus memikul beban emosional yang terlalu berat.***
Editor: Novia Tri Astuti
