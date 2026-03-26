Perempuan yang Semakin Tenang Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Melepaskan 9 Perilaku Ini di Usia 50-an Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada perubahan yang sering terjadi ketika perempuan memasuki usia 50-an. Bukan hanya perubahan fisik, tetapi juga perubahan cara berpikir, merespons hidup, dan memandang diri sendiri.

Banyak perempuan justru merasa hidup menjadi lebih tenang, lebih stabil secara emosional, dan lebih bijaksana dibandingkan saat mereka masih muda. Dalam psikologi perkembangan, fase ini sering dikaitkan dengan meningkatnya kematangan emosional, kemampuan mengelola stres, serta pemahaman diri yang lebih dalam.

Salah satu alasan mengapa perempuan di usia 50-an terlihat lebih tenang adalah karena mereka mulai melepaskan beberapa pola perilaku yang dulu sering menguras energi mental. Tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan tersebut perlahan ditinggalkan karena mereka belajar bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan perilaku yang biasanya mulai dilepaskan perempuan seiring bertambahnya usia, terutama ketika memasuki usia 50-an.

1. Berusaha Menyenangkan Semua Orang

Di masa muda, banyak perempuan merasa perlu membuat semua orang bahagia. Mereka takut mengecewakan orang lain dan sering mengorbankan kebutuhan sendiri.

Namun seiring bertambahnya usia, mereka mulai menyadari satu hal penting: tidak mungkin menyenangkan semua orang.

Perempuan yang semakin matang secara emosional mulai menetapkan batasan yang sehat. Mereka belajar mengatakan “tidak” tanpa merasa bersalah. Energi mereka tidak lagi dihabiskan untuk mencari persetujuan dari orang lain.

Hasilnya, hidup terasa jauh lebih ringan.

2. Terlalu Keras Mengkritik Diri Sendiri

Banyak perempuan muda memiliki standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri. Ketika melakukan kesalahan kecil, mereka bisa merasa sangat bersalah atau menganggap diri mereka gagal.

Namun di usia 50-an, perspektif itu biasanya berubah.

Pengalaman hidup membuat mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Mereka menjadi lebih lembut terhadap diri sendiri dan tidak lagi terjebak dalam kritik diri yang berlebihan.

Sikap ini membuat mereka lebih damai secara batin.