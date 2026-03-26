8 Kebiasaan Ini Pantang Dilakukan Oleh Orang yang Pandai Bersosialisasi Saat Sedang Berbicara

JawaPos.com – Berinteraksi tidak hanya tentang berbicara karena tidak semua orang pandai berbicara dalam percakapan sosial.

Ada orang yang bisa membuat suasana menjadi hangat dan nyaman, sementara ada juga yang justru membuat percakapan terasa canggung.

Membangun ikatan dan kesan yang baik dalam percakapan perlu kemampuan memahami situasi sosial.

Selain itu, ini tentang kecerdasan sosial dalam membaca emosi orang lain dan menyesuaikan cara berbicara dengan konteks percakapan.

Orang dengan kecerdasan sosial tinggi biasanya tidak hanya tahu apa yang harus dikatakan, tetapi juga sangat paham hal-hal yang sebaiknya tidak mereka katakan.

Dilansir dari Silicon Canals, inilah delapan kebiasaan yang pantang dilakukan oleh orang cerdas secara sosial dalam percakapan.

Memahami kebiasaan ini dapat membantu Anda untuk terbiasa membangun percakapan yang baik dan kesan yang lebih bermakna.

1. Tidak Berbicara Masalah Kesehatan

Dalam percakapan santai atau formal, membicarakan masalah kesehatan tentu bukan pilihan terbaik.

Orang yang pandai bersosialisasi memahami bahwa membicarakan tentang masalah kesehatan dengan orang baru dapat menciptakan suasana tidak nyaman.

Entah itu, menceritakan penyakit secara rinci, menjelaskan gejala tubuh secara berlebihan, dan membahas prosedur medis yang terlalu pribadi.

Justru orang dengan kecerdasan sosial tinggi memahami bahwa topik kesehatan adalah hal yang cukup pribadi.

Oleh karena itu, mereka lebih baik berbicara tentang masalah kesehatan dengan orang yang lebih dekat atau dalam situasi yang tepat.

2. Tidak Membanggakan Uang atau Penghasilan