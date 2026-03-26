Irfan Ferdiansyah
26 Maret 2026, 15.48 WIB

8 Hal yang Tidak Pernah Dibagikan oleh Orang yang Matang Secara Emosional Bahkan kepada Teman Terdekat

seseorang yang memiliki batasan saat berbagi dengan teman dekat. (Freepik/freepik)


JawaPos.com - Dalam psikologi, kematangan emosional bukan berarti seseorang selalu bahagia, tidak pernah marah, atau selalu terlihat kuat. Justru sebaliknya—orang yang matang secara emosional memahami emosi mereka dengan baik, mampu mengelola perasaan, dan tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menjaga sesuatu untuk diri sendiri.

Banyak orang mengira bahwa kedekatan dengan teman berarti harus berbagi semua hal. Namun menurut berbagai konsep dalam Psikologi modern—terutama dalam kajian seperti Kecerdasan Emosional—orang yang benar-benar matang secara emosional justru memiliki batas yang sehat tentang apa yang perlu dibagikan dan apa yang sebaiknya disimpan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan hal yang biasanya tidak mereka bagikan, bahkan kepada teman terdekat.

1. Setiap Konflik Pribadi yang Mereka Alami

Orang yang matang secara emosional tidak menjadikan setiap konflik sebagai bahan cerita.

Ketika mereka mengalami masalah dengan pasangan, keluarga, atau rekan kerja, mereka tidak langsung menceritakan semuanya kepada orang lain. Mereka lebih memilih:

menganalisis situasi terlebih dahulu

memahami perasaan mereka sendiri

mencoba menyelesaikan masalah secara langsung dengan orang terkait

Ini bukan karena mereka tertutup, tetapi karena mereka memahami bahwa membagikan konflik secara berlebihan sering memperkeruh keadaan.

2. Rahasia Orang Lain

Ini salah satu tanda paling jelas dari kedewasaan emosional.

Jika seseorang mempercayakan rahasia kepada mereka, orang yang matang secara emosional tidak akan membocorkannya—bahkan kepada teman paling dekat sekalipun.

Mereka memahami bahwa kepercayaan adalah fondasi hubungan. Sekali rusak, sangat sulit diperbaiki.

Karena itu, mereka tidak menggunakan cerita orang lain sebagai bahan gosip atau hiburan.

3. Semua Rasa Sakit Masa Lalu Mereka

Banyak orang berpikir bahwa kedekatan berarti harus membuka semua luka lama. Namun orang yang matang secara emosional lebih selektif.

Mereka tidak selalu menceritakan:

trauma lama

pengalaman memalukan

kesalahan besar di masa lalu

Mereka sadar bahwa beberapa pengalaman tidak perlu terus dihidupkan kembali dalam percakapan.

Sebagian luka cukup diproses secara pribadi atau dengan bantuan profesional.

4. Pendapat Negatif tentang Orang Lain

Orang yang matang secara emosional berhati-hati ketika berbicara tentang orang lain.

Jika mereka memiliki penilaian negatif terhadap seseorang, mereka tidak serta-merta mengungkapkannya kepada teman.

Mereka memahami bahwa:

opini bisa bias

situasi bisa berubah

kata-kata bisa menyakiti reputasi seseorang

Alih-alih mengkritik orang lain, mereka lebih fokus pada perilaku atau situasi, bukan menyerang pribadi seseorang.

5. Semua Emosi yang Sedang Mereka Rasakan

Kematangan emosional bukan berarti menekan emosi. Tetapi mereka tidak selalu mengekspresikan semua emosi secara langsung kepada orang lain.

Misalnya ketika sedang:

marah

kecewa

tersinggung

Mereka biasanya memberi waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu.

Mereka tahu bahwa emosi yang diungkapkan saat masih sangat intens sering menghasilkan kata-kata yang disesali kemudian.

6. Strategi atau Rencana Besar Mereka

Banyak orang yang matang secara emosional memilih tidak terlalu banyak membicarakan rencana besar sebelum terwujud.

Hal ini karena mereka memahami beberapa hal:

terlalu banyak opini bisa mengganggu fokus

tidak semua orang memiliki niat baik

ekspektasi publik bisa menambah tekanan

Mereka lebih memilih bekerja secara diam-diam, lalu membagikan hasilnya ketika sudah nyata.

7. Detail Intim dari Hubungan Mereka

Salah satu tanda kedewasaan emosional adalah menghormati privasi hubungan.

Orang yang matang secara emosional tidak menjadikan hubungan romantis mereka sebagai bahan cerita detail kepada teman, terutama tentang:

konflik pribadi pasangan

kehidupan intim

kelemahan pasangan

Mereka memahami bahwa hubungan yang sehat membutuhkan batas privasi.

8. Setiap Ketidakamanan yang Mereka Miliki

Semua manusia memiliki rasa tidak aman (insecurity). Namun orang yang matang secara emosional tidak selalu mengekspresikannya kepada semua orang.

Mereka biasanya:

memprosesnya secara pribadi

memperbaiki diri secara bertahap

mencari solusi daripada sekadar mengeluh

Mereka juga memahami bahwa terlalu sering mengungkapkan rasa tidak aman bisa mempengaruhi cara orang lain memandang diri mereka.

Penutup

Kematangan emosional bukan berarti menutup diri dari orang lain. Justru sebaliknya—orang yang matang secara emosional tahu bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan batas yang jelas.

Mereka tetap berbagi cerita, meminta bantuan, dan terbuka ketika diperlukan. Namun mereka juga memahami bahwa:

tidak semua hal harus dibagikan

tidak semua emosi harus diumumkan

tidak semua pengalaman perlu diceritakan

Pada akhirnya, kedewasaan emosional adalah tentang keseimbangan antara keterbukaan dan kebijaksanaan dalam menjaga diri sendiri maupun orang lain.***
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Seringkali Menunjukkan 9 Perilaku Perlindungan Diri Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Seringkali Menunjukkan 9 Perilaku Perlindungan Diri Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 05.37 WIB

10 Ciri Kepribadian Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Ciri Kepribadian Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 05.11 WIB

Orang yang Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Teman Dekat Biasanya Menunjukkan 9 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi, Apa Itu? - Image
Kepribadian

Orang yang Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Teman Dekat Biasanya Menunjukkan 9 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi, Apa Itu?

28 Maret 2026, 13.52 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

