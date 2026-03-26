Irfan Ferdiansyah
26 Maret 2026, 15.56 WIB

Perbedaan antara Orang yang Peduli Padamu dan Orang yang Benar-Benar Mencintaimu Akan Terlihat dalam 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang benar-benar peduli pada pasangannya (Freepik/Lifestylememory)

JawaPos.com - Dalam hubungan manusia—baik itu hubungan romantis, persahabatan, maupun keluarga—sering kali kita mendengar kalimat seperti, “Dia peduli padaku.” Namun pertanyaan yang lebih dalam adalah: apakah peduli sama dengan cinta?

Menurut kajian dalam bidang Psikologi, kepedulian dan cinta memang memiliki banyak kesamaan. Keduanya sama-sama melibatkan perhatian, empati, dan keinginan untuk melihat orang lain baik-baik saja. Tetapi secara emosional dan perilaku, cinta memiliki kedalaman yang jauh lebih besar dibanding sekadar peduli.

Seseorang bisa peduli padamu karena empati, rasa kasihan, atau tanggung jawab sosial. Namun ketika seseorang benar-benar mencintaimu, perilakunya biasanya menunjukkan komitmen, pengorbanan, dan keterikatan emosional yang lebih mendalam.

Dilansir dari Geediting, terdapat 7 perilaku yang menurut psikologi sering menjadi pembeda antara orang yang hanya peduli dan orang yang benar-benar mencintaimu.

1. Mereka Tetap Ada Saat Segalanya Tidak Nyaman

Orang yang peduli padamu biasanya akan hadir ketika semuanya baik-baik saja. Mereka senang mendengarkan ceritamu, tertawa bersamamu, atau membantu ketika masalahnya ringan.

Namun ketika masalah menjadi rumit, emosional, atau melelahkan, sebagian orang yang hanya peduli akan mulai menjaga jarak.

Sebaliknya, seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak pergi saat situasi menjadi sulit. Mereka tetap tinggal bahkan ketika itu tidak mudah. Dalam psikologi hubungan, hal ini berkaitan dengan konsep komitmen emosional.

Mereka tidak hanya hadir untuk momen menyenangkan, tetapi juga untuk hari-hari berat ketika kamu merasa rapuh, bingung, atau gagal.

2. Mereka Mendengarkan untuk Memahami, Bukan Sekadar Merespons

Banyak orang bisa mendengar ceritamu. Namun tidak semua orang benar-benar mendengarkan.

Orang yang peduli mungkin akan memberi respons cepat, saran singkat, atau sekadar mengatakan “semangat ya.” Itu adalah bentuk perhatian, tetapi sering kali masih di permukaan.

Orang yang benar-benar mencintaimu biasanya menunjukkan empati mendalam. Mereka mencoba memahami apa yang kamu rasakan, bukan hanya apa yang kamu katakan.

Dalam studi komunikasi interpersonal di Psikologi Sosial, kemampuan mendengarkan dengan empati merupakan salah satu indikator keterikatan emosional yang kuat.

Mereka akan bertanya, mengingat detail kecil, dan mencoba melihat situasi dari sudut pandangmu.

