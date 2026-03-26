Orang yang Tumbuh Besar dengan Orang Tua Generasi Boomer Biasanya Langsung Mengenali 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak selalu dipengaruhi oleh konteks zaman. Orang tua dari generasi yang berbeda memiliki cara berpikir, nilai, dan gaya pengasuhan yang berbeda pula. Salah satu generasi yang sering menjadi sorotan dalam diskusi tentang pola asuh adalah generasi baby boomer—generasi yang lahir setelah Perang Dunia II dan tumbuh dalam masa pembangunan ekonomi yang pesat serta nilai sosial yang relatif konservatif.

Banyak orang yang dibesarkan oleh orang tua generasi boomer sering mengatakan bahwa mereka bisa langsung mengenali pola-pola perilaku tertentu dalam keluarga mereka. Hal ini bukan sekadar stereotip. Dalam kajian psikologi perkembangan dan psikologi keluarga, pola asuh memang sering dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan pengalaman hidup suatu generasi.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh perilaku yang sering dikenali oleh orang yang tumbuh besar dengan orang tua generasi boomer, berdasarkan perspektif psikologi.

1. Menghargai Kerja Keras sebagai Nilai Utama

Generasi boomer tumbuh pada masa ketika stabilitas ekonomi harus diperjuangkan dengan kerja keras. Banyak dari mereka dibesarkan dengan keyakinan bahwa kesuksesan datang dari disiplin, ketekunan, dan pengorbanan.

Akibatnya, anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua boomer sering mendengar kalimat seperti:

“Kerja dulu yang keras.”

“Jangan manja.”

“Hidup itu harus diperjuangkan.”

Dalam psikologi, nilai ini berkaitan dengan work ethic yang kuat. Nilai tersebut bisa membentuk anak menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, sebagian anak juga tumbuh dengan tekanan untuk selalu produktif dan merasa bersalah ketika beristirahat.

2. Tidak Terlalu Ekspresif Secara Emosional

Banyak orang tua dari generasi boomer dibesarkan dalam budaya yang tidak terlalu mendorong ekspresi emosi secara terbuka. Ungkapan kasih sayang sering kali tidak disampaikan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan.

Misalnya:

Membelikan kebutuhan anak