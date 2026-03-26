8 Kebiasaan Orang yang Terlihat Lebih Muda dari Usianya, Bahkan Saat Sudah Lanjut Usia Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak sedikit orang yang terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Ada yang berusia 50 atau 60 tahun tetapi masih tampak segar, energik, dan penuh semangat seperti orang yang jauh lebih muda. Banyak orang mengira hal ini hanya soal genetika atau perawatan kulit mahal. Padahal menurut psikologi, kebiasaan sehari-hari dan cara seseorang menjalani hidup memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana tubuh dan wajah mereka menua.

Penelitian dalam bidang psikologi kesehatan dan perilaku menunjukkan bahwa pola pikir, kebiasaan emosional, serta gaya hidup seseorang dapat memperlambat proses penuaan secara mental maupun fisik. Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan kebiasaan yang sering dimiliki oleh orang yang terlihat lebih muda dari usianya, bahkan ketika mereka sudah memasuki usia lanjut.

1. Mereka Tetap Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Salah satu ciri orang yang terlihat awet muda adalah mereka tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu penasaran dengan hal baru, mulai dari teknologi, buku, musik, hingga ide-ide baru.

Dalam psikologi, rasa ingin tahu dianggap sebagai bentuk mental flexibility atau kelenturan mental. Orang yang terus belajar akan menjaga otaknya tetap aktif sehingga fungsi kognitifnya lebih terjaga.

Selain itu, belajar hal baru juga membuat seseorang merasa hidupnya terus berkembang. Perasaan berkembang ini secara psikologis membuat seseorang merasa lebih muda dan penuh energi.

2. Mereka Aktif Secara Sosial

Orang yang tampak lebih muda biasanya memiliki kehidupan sosial yang aktif. Mereka sering berinteraksi dengan teman, keluarga, atau komunitas.

Menurut psikologi sosial, interaksi sosial yang sehat membantu mengurangi stres dan meningkatkan hormon kebahagiaan seperti oksitosin. Hormon ini tidak hanya membuat seseorang merasa lebih bahagia, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan fisik.

Sebaliknya, kesepian kronis sering dikaitkan dengan percepatan penuaan, penurunan kesehatan mental, dan bahkan peningkatan risiko penyakit.

3. Mereka Tidak Terlalu Terjebak Dalam Stres

Stres adalah salah satu faktor terbesar yang mempercepat proses penuaan. Orang yang terlihat lebih muda biasanya memiliki cara yang sehat untuk mengelola stres.

Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai emotional regulation. Mereka tidak menahan emosi terlalu lama, tidak mudah memendam masalah, dan mampu melihat situasi dengan perspektif yang lebih tenang.

Ketika stres terkendali, tubuh tidak terus-menerus memproduksi hormon kortisol dalam jumlah tinggi. Kortisol yang berlebihan dapat merusak sel tubuh, mempercepat penuaan kulit, dan menurunkan energi.