7 Hal yang Jarang Dikatakan oleh Orang yang Benar-Benar Percaya Diri tentang Diri Mereka Sendiri Menurut Psikologi



JawaPos.com - Di dunia yang penuh dengan pencitraan diri—baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari—banyak orang berusaha terlihat percaya diri. Namun psikologi menunjukkan bahwa kepercayaan diri sejati sering kali justru terlihat dari hal-hal yang tidak diucapkan.



Orang yang benar-benar percaya diri tidak merasa perlu membuktikan nilai dirinya melalui kata-kata berlebihan. Mereka lebih menunjukkan kualitasnya lewat sikap, keputusan, dan konsistensi perilaku.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh hal yang jarang diucapkan oleh orang yang benar-benar percaya diri, menurut berbagai temuan dalam psikologi.



1. “Aku selalu benar.”



Orang yang memiliki kepercayaan diri sehat memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Mereka tidak takut mengakui kekeliruan.



Sebaliknya, orang yang terus mengklaim dirinya selalu benar biasanya sedang menutupi ketidakamanan batin.



Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan defensiveness, yaitu mekanisme pertahanan diri untuk melindungi ego. Orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu mempertahankan citra sempurna.



Mereka lebih sering mengatakan:



“Aku mungkin salah.”



“Mari kita cek lagi.”



“Aku belajar sesuatu dari ini.”



Kemampuan menerima kesalahan menunjukkan kepercayaan diri yang matang.



2. “Aku lebih baik dari orang lain.”



Kepercayaan diri yang sehat tidak membutuhkan perbandingan sosial terus-menerus.



Orang yang benar-benar percaya diri memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh mengalahkan orang lain, melainkan oleh perkembangan diri sendiri.



Psikologi menyebut kecenderungan membandingkan diri secara berlebihan sebagai social comparison. Ketika seseorang terus menekankan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, sering kali itu merupakan tanda kebutuhan validasi.



Sebaliknya, orang yang percaya diri biasanya fokus pada:



pertumbuhan pribadi



tujuan jangka panjang



kontribusi kepada orang lain



Mereka tidak perlu mengumumkan keunggulannya.



3. “Aku tidak pernah gagal.”



Orang yang benar-benar percaya diri tidak takut membicarakan kegagalan. Bahkan banyak dari mereka terbuka tentang kesalahan masa lalu.



Mengapa?



Karena mereka melihat kegagalan sebagai informasi, bukan ancaman terhadap identitas diri.



Dalam psikologi perkembangan, pola pikir ini disebut growth mindset—keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pengalaman.



Orang dengan pola pikir ini lebih mungkin berkata:



“Aku pernah gagal di situ.”



“Pengalaman itu mengajarkanku banyak hal.”



Justru keterbukaan terhadap kegagalan menunjukkan ketahanan mental yang kuat.



4. “Aku tidak membutuhkan siapa pun.”



Mitos populer tentang kepercayaan diri adalah kemandirian total. Padahal secara psikologis, manusia adalah makhluk sosial.



Orang yang percaya diri tidak takut meminta bantuan.



Mereka memahami bahwa:



kolaborasi memperkuat hasil



meminta bantuan bukan tanda kelemahan



semua orang memiliki keterbatasan



Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa orang dengan self-esteem stabil lebih nyaman mengakui kebutuhan mereka terhadap orang lain.



Mereka bisa berkata:



“Aku butuh bantuanmu.”



“Pendapatmu penting buatku.”



Ini menunjukkan kepercayaan diri yang realistis.



5. “Aku harus membuktikan diriku kepada semua orang.”



Orang yang benar-benar percaya diri tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang.



Mereka tahu bahwa tidak semua orang akan menyukai atau memahami mereka—dan itu tidak masalah.



Psikologi menyebut kecenderungan mencari persetujuan terus-menerus sebagai approval seeking. Ini sering muncul ketika seseorang bergantung pada validasi eksternal untuk merasa berharga.



Sebaliknya, orang yang percaya diri lebih berfokus pada:



nilai pribadi



tujuan hidup



integritas



Mereka tidak merasa perlu membuktikan diri kepada setiap orang yang meragukan mereka.



6. “Aku tidak pernah merasa takut atau ragu.”



Kepercayaan diri bukan berarti bebas dari rasa takut.



Justru orang yang percaya diri mengakui keraguan mereka, tetapi tetap bertindak.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai emotional regulation—kemampuan mengelola emosi tanpa dikuasai olehnya.



Orang yang percaya diri mungkin berkata:



“Aku gugup, tapi aku akan mencoba.”



“Ini menakutkan, tapi aku siap belajar.”



Mereka tidak menyangkal emosi; mereka mengelolanya.



7. “Aku sudah selesai berkembang.”



Salah satu ciri terbesar kepercayaan diri sejati adalah kerendahan hati intelektual.



Orang yang benar-benar percaya diri sadar bahwa selalu ada hal baru untuk dipelajari.



Mereka tidak menganggap diri sudah mencapai puncak perkembangan.



Dalam psikologi, sikap ini berkaitan dengan intellectual humility—kesadaran bahwa pengetahuan kita terbatas.



Karena itu, mereka sering mengatakan:



“Aku masih belajar.”



“Aku ingin memahami lebih dalam.”



“Ada perspektif lain yang mungkin belum kulihat.”



Sikap ini membuat mereka terus berkembang sepanjang hidup.



Kesimpulan



Kepercayaan diri sejati tidak selalu terlihat dari kata-kata besar atau pernyataan penuh kebanggaan.



Justru sering kali terlihat dari hal-hal yang tidak mereka katakan.



Orang yang benar-benar percaya diri biasanya:



nyaman mengakui kesalahan



tidak perlu merendahkan orang lain



terbuka tentang kegagalan



tidak takut meminta bantuan



tidak hidup untuk validasi orang lain



menerima rasa takut sebagai bagian dari proses



terus belajar dan berkembang



