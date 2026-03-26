Pria yang Menjadi Suami Lebih Baik Setelah Usia 60 Biasanya Meninggalkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa kedewasaan emosional benar-benar matang ketika seseorang memasuki usia lanjut. Pada pria, perubahan besar sering terjadi setelah usia 60 tahun. Di tahap kehidupan ini, pengalaman hidup, refleksi diri, dan perubahan prioritas membuat banyak pria menjadi pasangan yang jauh lebih bijaksana dan penuh perhatian.

Menurut berbagai penelitian dalam bidang Psikologi, perkembangan emosional tidak berhenti pada usia muda. Justru pada masa dewasa akhir, seseorang cenderung lebih stabil secara emosi, lebih empatik, dan lebih mampu menghargai hubungan yang bermakna.

Tidak mengherankan jika banyak pria yang menjadi suami yang jauh lebih baik setelah usia 60. Mereka tidak hanya berubah karena usia, tetapi karena mereka secara sadar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dulu merusak hubungan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan kebiasaan yang biasanya ditinggalkan pria ketika mereka berkembang menjadi suami yang lebih baik di usia 60 ke atas.

1. Berhenti Selalu Ingin Menang dalam Argumen

Di usia yang lebih muda, banyak pria merasa harus selalu benar dalam setiap perdebatan dengan pasangan. Ego sering kali lebih dominan daripada empati.

Namun setelah usia 60, banyak pria mulai menyadari bahwa hubungan bukanlah kompetisi. Menang dalam argumen tidak berarti hubungan menjadi lebih baik.

Psikologi hubungan menunjukkan bahwa pasangan yang sehat lebih fokus pada memahami satu sama lain daripada membuktikan siapa yang benar. Pria yang matang secara emosional mulai belajar mendengarkan dengan tulus dan menghargai sudut pandang pasangan.

2. Meninggalkan Kebiasaan Menyimpan Emosi Sendiri

Generasi pria yang lebih tua sering dibesarkan dengan keyakinan bahwa pria harus kuat dan tidak boleh menunjukkan emosi.

Namun penelitian dalam Psikologi Perkembangan menunjukkan bahwa keterbukaan emosional sangat penting untuk hubungan yang sehat.

Banyak pria setelah usia 60 mulai merasa lebih nyaman mengekspresikan perasaan mereka—baik rasa sayang, kekhawatiran, maupun ketakutan. Hal ini membuat komunikasi dengan pasangan menjadi jauh lebih dalam dan bermakna.

3. Berhenti Menganggap Pasangan Sebagai “Hal yang Pasti”

Pada masa sibuk membangun karier dan keluarga, sebagian pria tanpa sadar menganggap pasangan akan selalu ada tanpa perlu banyak usaha.