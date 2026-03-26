Orang yang Sangat Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Teman Dekat Bukanlah Orang yang Kurang Cakap Secara Sosial, Mereka Biasanya Memiliki 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di masyarakat, sering muncul anggapan bahwa seseorang yang tidak memiliki banyak teman dekat adalah orang yang kurang pandai bersosialisasi. Mereka dianggap canggung, tertutup, atau tidak menarik untuk dijadikan teman. Namun, perspektif ini tidak selalu benar.

Dalam banyak kasus, justru orang-orang yang sangat baik hati, empatik, dan tulus sering kali tidak memiliki lingkaran pertemanan yang luas atau bahkan tidak punya teman dekat sama sekali. Ini bukan karena mereka tidak mampu bersosialisasi, tetapi karena mereka memiliki pola pikir, nilai, dan kebiasaan tertentu yang berbeda dari kebanyakan orang.

Dilansir dari Expert Editor, menurut psikologi, ada beberapa kebiasaan khas yang sering dimiliki oleh orang-orang seperti ini. Berikut adalah tujuh kebiasaan tersebut:

1. Mereka Sangat Selektif dalam Memilih Hubungan

Orang yang baik hati cenderung tidak asal menjalin kedekatan. Mereka menghargai kualitas dibanding kuantitas.

Mereka lebih memilih memiliki satu hubungan yang benar-benar tulus daripada banyak hubungan yang dangkal. Karena itu, mereka tidak mudah menyebut seseorang sebagai “teman dekat”.

Bagi mereka, kedekatan emosional adalah sesuatu yang sakral, bukan sekadar formalitas sosial.

2. Mereka Terlalu Sering Mengutamakan Orang Lain

Orang yang baik hati sering kali menempatkan kebutuhan orang lain di atas dirinya sendiri.

Ironisnya, kebiasaan ini justru bisa membuat mereka kelelahan secara emosional. Mereka memberi banyak, tetapi tidak selalu menerima hal yang sama.

Seiring waktu, mereka mulai menjaga jarak karena takut kembali merasa dimanfaatkan atau tidak dihargai.

3. Mereka Cenderung Intropektif dan Dalam

Mereka adalah tipe orang yang suka berpikir mendalam.

Alih-alih menikmati percakapan ringan atau basa-basi, mereka lebih tertarik pada diskusi yang bermakna. Hal ini membuat mereka sulit menemukan orang yang “sefrekuensi”.