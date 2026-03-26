8 Kebiasaan Ini Bikin Kecerdasan Seseorang Berkurang Menurut Psikologi, Penasaran?

JawaPos.com - Kecerdasan tidak hanya diukur dari seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, tetapi juga bagaimana mereka mengungkapkan pemikiran dan berinteraksi dengan orang lain.

Terkadang, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang terlihat sepele bisa memberi kesan bahwa seseorang kurang cerdas, meskipun kenyataannya mereka memiliki potensi intelektual yang luar biasa.

Dalam artikel ini, melansir Geediting, kita akan membahas 8 kebiasaan umum yang dapat membuat kecerdasan seseorang terlihat berkurang, serta cara untuk menghindarinya agar dapat lebih efektif dalam berkomunikasi dan menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya.

1. Terlalu banyak menggunakan kata pengisi

Kata pengisi seperti "uh", "hmm", "kayak", atau "anu" sering digunakan untuk mengisi jeda dalam berbicara.

Jika digunakan terlalu sering, kebiasaan ini dapat membuat seseorang terlihat ragu-ragu atau kurang percaya diri dalam menyampaikan pemikirannya.

2. Berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu

Orang yang langsung berbicara tanpa menyusun kata-kata dengan baik cenderung terdengar kurang terstruktur dan bisa memberikan kesan bahwa mereka tidak memahami topik yang dibahas.

Berpikir sebelum berbicara membantu seseorang menyampaikan ide dengan lebih jelas dan meyakinkan.

3. Menghindari kontak mata

Kontak mata yang cukup menunjukkan rasa percaya diri dan ketertarikan terhadap lawan bicara.

Sebaliknya, menghindari kontak mata dapat memberi kesan bahwa seseorang tidak yakin dengan apa yang dikatakannya atau kurang memahami situasi sosial di sekitarnya.

4. Terlalu banyak menjelaskan hal yang sederhana