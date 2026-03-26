Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
None
27 Maret 2026, 02.42 WIB

Hindari Sebelum Terlambat! 8 Perilaku Ini Bikin Perempuan Tampak Tidak Berkelas

Ilustrasi- Perempuan berkelas rendah. (Freepik)

JawaPos.com - Setiap perempuan tentu ingin tampil anggun dan berkelas dalam setiap kesempatan. Namun, tanpa disadari, beberapa kebiasaan dan cara berperilaku justru bisa memberikan kesan sebaliknya.

Sikap dan tindak tanduk seseorang memiliki peran besar dalam membentuk citra diri, bahkan lebih dari sekadar penampilan fisik. Menurut psikologi, ada beberapa perilaku yang dapat membuat perempuan terlihat urakan dan jauh dari kesan berkelas.

Mengenali dan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini dapat membantu seseorang membangun citra yang lebih elegan dan dihormati oleh orang lain.

Melansir Geediting, menurut psikologi, berikut adalah delapan perilaku yang sebaiknya dihindari agar tetap terlihat anggun dan berwibawa.

1) Berbicara tanpa berpikir

Perempuan berkelas selalu mempertimbangkan kata-kata sebelum berbicara. Berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu bisa membuat seseorang tampak ceroboh atau bahkan tidak sopan.

Mengutarakan pendapat secara spontan tanpa memikirkan dampaknya sering kali menciptakan kesan negatif dan dapat merusak hubungan dengan orang lain.

2) Mendominasi percakapan

Terlalu banyak bicara tanpa memberi kesempatan orang lain untuk berbicara bisa membuat seseorang tampak egois dan kurang berempati. Perempuan berkelas memahami pentingnya mendengarkan dan menjaga keseimbangan dalam percakapan.

Mereka tidak hanya berbicara tentang diri sendiri, tetapi juga menunjukkan ketertarikan terhadap orang lain dengan bertanya dan memberikan respons yang tulus.

3) Menganggap ketegasan sebagai kejujuran

Bersikap tegas memang penting, tetapi jika disalah artikan sebagai kejujuran tanpa filter, hal ini bisa menjadi masalah.

Mengungkapkan pendapat dengan kasar atau menyampaikan kritik tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain bisa membuat seseorang tampak kurang bijaksana. Perempuan berkelas tetap bisa bersikap jujur tanpa harus menyakiti atau merendahkan orang lain.

4) Menggunakan terlalu banyak kata pengisi

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore