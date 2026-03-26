Gak Usah Grogi, Ini 7 Gestur Tangan yang Bikin Anda Terlihat Cerdas dan Percaya Diri

JawaPos.com - Gestur tangan adalah bagian penting dari komunikasi nonverbal yang sering kali tidak disadari. Cara Anda menggerakkan tangan saat berbicara dapat mempengaruhi bagaimana orang lain menilai kecerdasan, kepercayaan diri, dan kredibilitas Anda.

Beberapa gestur tangan tertentu bahkan dapat membuat Anda terlihat lebih meyakinkan dan berwibawa di hadapan lawan bicara.

Jika digunakan dengan tepat, gestur tangan dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperkuat pesan yang Anda sampaikan dan meningkatkan kesan yang Anda tinggalkan.

Melansir News Reports, berikut tujuh gestur tangan yang dapat membantu Anda terlihat lebih cerdas dan percaya diri.

1. Menunjukkan Telapak Tangan

Gestur ini mencerminkan keterbukaan dan kejujuran. Saat berbicara, menunjukkan telapak tangan mengirimkan sinyal bahwa Anda tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan. Hal ini membuat orang lain lebih nyaman dan percaya dengan kata-kata Anda.

2. Menyatukan Ujung Jari (Steepling)

Gestur ini sering digunakan oleh para pemimpin dan pembicara profesional. Menyatukan ujung jari tangan menyerupai bentuk piramida menciptakan kesan percaya diri dan berwibawa. Ini menunjukkan bahwa Anda berpikir dengan cermat sebelum berbicara.

3. Menggunakan Gerakan yang Selaras dengan Kata-kata

Gestur tangan yang mendukung ucapan dapat memperjelas pesan yang ingin Anda sampaikan. Saat berbicara, gunakan gerakan tangan untuk menekankan poin-poin penting.

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengiringi kata-kata dengan gerakan tangan cenderung dianggap lebih meyakinkan.

4. Menjaga Tangan Tetap Terlihat

Saat berbicara, usahakan agar tangan tetap berada dalam pandangan lawan bicara. Tangan yang tersembunyi, seperti disilangkan di belakang punggung atau dimasukkan ke dalam saku, dapat membuat Anda terlihat ragu-ragu atau kurang percaya diri.