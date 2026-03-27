9 Kebiasaan Media Sosial yang Membuat Orang Tidak Menyukai Anda di Kehidupan Nyata Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital, media sosial bukan hanya tempat berbagi momen, tetapi juga menjadi “cermin” kepribadian seseorang. Apa yang Anda unggah, komentari, dan respons secara online dapat membentuk persepsi orang lain—bahkan memengaruhi bagaimana mereka memperlakukan Anda di dunia nyata. Menariknya, berbagai penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa kebiasaan tertentu di media sosial bisa menurunkan kesan positif seseorang secara signifikan. Tanpa disadari, hal-hal kecil yang tampak sepele justru bisa membuat orang merasa tidak nyaman, menjauh, atau bahkan tidak menyukai Anda. Dilansir dari Geediting pada Jumat (20/3), terdapat 9 kebiasaan media sosial yang secara psikologis dapat merusak citra Anda di kehidupan nyata.

1. Terlalu Sering Pamer (Oversharing Pencapaian)



Memamerkan pencapaian sesekali memang wajar. Namun jika hampir setiap unggahan berisi kesuksesan, barang mahal, atau gaya hidup “sempurna”, orang lain bisa merasa lelah atau bahkan terganggu.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan social comparison theory—orang cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Jika Anda terus memicu perbandingan, Anda bisa dianggap:



Sombong



Kurang empati



Mencari validasi



Akibatnya, orang mungkin tetap tersenyum di depan Anda, tetapi diam-diam menjaga jarak.



2. Mengeluh Terus-Menerus



Curhat sesekali bisa membantu, tetapi jika timeline Anda dipenuhi keluhan, orang akan mulai mengasosiasikan Anda dengan energi negatif.



Psikologi menyebut ini sebagai emotional contagion—emosi dapat “menular”. Orang cenderung menghindari sumber stres, termasuk akun yang selalu:



Mengeluh soal pekerjaan



Mengkritik hidup



Menyalahkan keadaan



Di dunia nyata, Anda bisa dianggap “draining” atau melelahkan secara emosional.



3. Mencari Perhatian Secara Berlebihan



Posting yang secara halus meminta perhatian seperti:



“Gak apa-apa kok… ”



“Capek banget, tapi ya sudahlah…”



bisa membuat orang merasa dimanipulasi secara emosional.



Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan need for validation yang tinggi. Jika dilakukan terus-menerus, orang akan:



Kehilangan simpati



Menganggap Anda tidak tulus



Merasa dipaksa untuk merespons



4. Terlalu Banyak Selfie atau Foto Diri



Mengunggah foto diri bukan masalah. Namun jika hampir semua konten berfokus pada wajah atau penampilan sendiri, orang bisa menganggap Anda narsistik.



Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kecenderungan narcissistic traits lebih sering memposting selfie berlebihan. Dampaknya:



Orang lain merasa Anda terlalu fokus pada diri sendiri



Anda terlihat kurang tertarik pada orang lain



Dalam interaksi nyata, ini bisa membuat Anda dianggap kurang menyenangkan untuk diajak bergaul.



5. Sering Berdebat atau Menyerang Orang Lain



Media sosial sering menjadi tempat debat. Namun jika Anda:



Sering menyanggah orang



Menyindir



Mengkritik secara agresif



orang akan mengasosiasikan Anda dengan konflik.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa orang lebih menyukai individu yang menciptakan rasa aman dan nyaman, bukan ketegangan. Bahkan jika Anda “benar”, cara penyampaian tetap menentukan.



6. Membagikan Hal yang Terlalu Pribadi



Menceritakan masalah hubungan, konflik keluarga, atau drama pribadi secara terbuka bisa membuat orang tidak nyaman.



Ini terkait dengan konsep boundary regulation—kemampuan mengatur batas antara kehidupan pribadi dan publik.



Jika batas ini terlalu longgar:



Orang merasa “terlalu tahu” tentang Anda



Timbul rasa canggung saat bertemu langsung



Anda dianggap kurang bijak atau impulsif



7. Tidak Pernah Berinteraksi, Hanya Posting



Jika Anda aktif posting tetapi jarang:



Membalas komentar



Memberi respons



Berinteraksi dengan orang lain



Anda bisa dianggap egois atau tidak peduli.



Dalam psikologi hubungan, interaksi timbal balik (reciprocity) sangat penting. Tanpa itu:



Orang merasa tidak dihargai



Hubungan terasa satu arah



8. Mengedit Realitas Secara Berlebihan



Filter, edit foto, dan pencitraan berlebihan dapat menciptakan versi diri yang tidak realistis.



Masalahnya muncul ketika:



Orang bertemu Anda di dunia nyata



Ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan



Ini dapat menimbulkan efek expectation violation, yang sering berujung pada kekecewaan dan penurunan kepercayaan.



9. Menyindir atau Passive-Aggressive Posting



Status yang berisi sindiran seperti:



“Ada aja orang yang gak tahu diri…”



“Kalau janji jangan PHP ya…”



sering membuat orang bertanya-tanya: “Ini buat siapa?”



Dalam psikologi komunikasi, ini disebut passive-aggressive behavior. Dampaknya:



Menciptakan ketegangan sosial



Membuat orang merasa tidak nyaman



Menurunkan kepercayaan



Orang lebih menghargai komunikasi yang jelas daripada sindiran terselubung.



Penutup



Media sosial memang ruang bebas berekspresi, tetapi tetap ada konsekuensi sosial yang nyata. Apa yang Anda tampilkan secara online akan membentuk persepsi orang terhadap Anda—baik secara sadar maupun tidak.



Bukan berarti Anda harus menjadi “sempurna”, tetapi lebih kepada:



Menjaga keseimbangan



Memahami dampak psikologis



Mengembangkan empati digital





Pada akhirnya, tujuan utama bukan sekadar terlihat baik di layar, tetapi juga tetap disukai dan dihargai di kehidupan nyata.***