Ingin Mengurangi Rasa Cemas? 8 Kebiasaan Penggunaan Ponsel Ini Harus Dihindari

JawaPos.com - Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, namun jika digunakan secara berlebihan atau tidak bijaksana, perangkat ini dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan.

Kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam penggunaan ponsel bisa memberi dampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik Anda. Menurut psikologi, ada sejumlah kebiasaan yang sebaiknya dihindari agar Anda dapat lebih menjaga kesejahteraan diri, meredakan stres, dan meningkatkan kualitas hidup.

Melansir News Report, artikel ini akan membahas delapan kebiasaan dalam penggunaan ponsel yang sebaiknya Anda hindari untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam kehidupan digital dan realitas.

1) Jangan Cek Ponsel Pertama Kali di Pagi Hari

Memulai hari dengan mengecek ponsel dapat memicu kecemasan. Cobalah untuk menghindari ponsel selama 30 menit setelah bangun tidur untuk memberi waktu bagi tubuh dan pikiran Anda untuk menyesuaikan diri dengan hari yang baru.

2) Hindari Menggunakan Ponsel Sebagai Pelarian Terus-Menerus

Menggunakan ponsel sebagai pelarian untuk menghindari perasaan negatif hanya akan memperburuk keadaan. Cobalah untuk menyadari perasaan Anda dan cari cara yang lebih sehat untuk menghadapinya, seperti berbicara dengan seseorang atau beraktivitas fisik.

3) Jangan Tidur dengan Ponsel di Samping Anda

Tidur dengan ponsel di samping Anda dapat mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan stres. Ponsel dapat mempengaruhi pola tidur Anda dengan cahaya biru yang dipancarkan. Letakkan ponsel jauh dari tempat tidur agar Anda bisa tidur dengan lebih nyenyak.

4) Hindari Multitasking dengan Ponsel

Multitasking dengan ponsel, seperti menjawab pesan sambil bekerja, dapat meningkatkan kecemasan dan menurunkan produktivitas. Fokus pada satu tugas pada satu waktu untuk mengurangi stres.

5) Jangan Scroll Tanpa Tujuan Saat Anda Sedang Sedih

Saat merasa sedih atau cemas, banyak orang cenderung membuka ponsel dan scrolling tanpa tujuan. Ini bisa memperburuk perasaan Anda, jadi lebih baik untuk mengambil waktu untuk merenung atau melakukan hal yang menyenangkan tanpa melibatkan ponsel.