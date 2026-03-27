8 Kebiasaan Ini Menandakan Individu Kurang Dewasa dan Bijaksana, Psikologi Ungkap Hal Ini

JawaPos.com - Kedewasaan dan kebijaksanaan adalah dua hal yang sering menjadi tolok ukur kematangan seseorang dalam menghadapi kehidupan.

Namun, keduanya tidak selalu datang seiring bertambahnya usia, melainkan melalui proses belajar, introspeksi, dan pengalaman. Beberapa kebiasaan tertentu dapat menjadi tanda bahwa seseorang masih perlu berkembang dalam hal kedewasaan dan kebijaksanaan.

Dalam artikel ini, melansir Geediting, kita akan membahas 8 kebiasaan yang menurut psikologi menunjukkan kurangnya kedewasaan, sekaligus bagaimana hal ini dapat dihindari untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh kesadaran.

1) Bertindak Impulsif Tanpa Berpikir

Seseorang yang tidak mampu mengendalikan impuls atau bertindak terburu-buru tanpa berpikir cenderung kurang bijaksana.

Tindakan impulsif sering kali menyebabkan penyesalan dan memperburuk situasi. Kedewasaan mengajarkan pentingnya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak.

2) Menghindar dari Tanggung Jawab

Orang yang tidak mau menerima tanggung jawab cenderung menghindari masalah dan tantangan. Mereka enggan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dan lebih memilih mencari jalan pintas.

Seseorang yang sudah dewasa akan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya, bahkan dalam situasi sulit sekalipun.

3) Terlalu Bergantung pada Orang Lain

Ketergantungan berlebihan pada orang lain, baik itu dalam hal emosional maupun finansial, dapat mengindikasikan kurangnya kedewasaan. Seorang individu yang bijaksana belajar untuk mandiri dan tidak mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan.

4) Berjuang dengan Pengaturan Emosional

Ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan baik dapat menyebabkan reaksi berlebihan dan keputusan yang buruk.