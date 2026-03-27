8 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Suka Berselancar di Media Sosial Tapi Tak Pernah Posting Sesuatu

JawaPos.com - Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Namun, tidak semua orang merasa perlu untuk berbagi setiap momen atau pendapat mereka di platform tersebut.

Ada sekelompok orang yang lebih memilih untuk hanya berselancar dan mengamati konten tanpa terlibat aktif dengan memposting atau memberi komentar. Meskipun tampak pasif, mereka memiliki kebiasaan dan perilaku yang unik.

Dalam artikel ini, melansir Geediting kita akan mengulas delapan perilaku yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang lebih suka menjadi pengamat di media sosial, namun tetap aktif dalam menikmati dunia digital.

1) Pengamat, Bukan Peserta

Mereka lebih suka mengamati apa yang dibagikan orang lain, daripada terlibat langsung dalam percakapan atau membagikan konten mereka sendiri. Ini memberi mereka gambaran yang lebih baik tentang dunia luar tanpa harus mengungkapkan kehidupan pribadi mereka.

2) Empati Tinggi

Orang-orang ini sering memiliki tingkat empati yang tinggi, yang membuat mereka lebih peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung menikmati mengamati dan memahami perasaan orang-orang melalui postingan orang lain tanpa perlu ikut campur atau memberi komentar.

3) Kebutuhan akan Privasi dan Kontrol

Memiliki kebutuhan untuk menjaga kehidupan pribadi mereka tetap privat adalah salah satu alasan mengapa mereka jarang memposting. Mereka ingin menjaga kendali atas informasi yang mereka bagikan dan lebih memilih untuk tidak membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupan mereka secara mendalam.

4) Kenyamanan dalam Diam

Bagi mereka, keheningan di media sosial adalah sebuah kenyamanan. Mereka merasa tidak perlu selalu berbicara atau berbagi untuk merasa terhubung dengan orang lain. Mengamati sudah cukup bagi mereka untuk merasa terlibat.

5) Menjaga Keseimbangan Antara Kehidupan Nyata dan Digital

Orang-orang ini sangat bijak dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan di dunia nyata dan kehidupan digital. Mereka memilih untuk lebih fokus pada interaksi langsung dan menghindari keterikatan berlebihan pada dunia maya.